Rice Mill Commission dan tur sawiho

Nimin khan Agriculture Minister C.Lalrinsanga pisa-ah Pangbalkawn, Kolasib District-a Mizorama a hmasa ber tur buhhum herna khawl lian (Rice Mill) bun mek hman theiha dah (commission) dan tur chungchangah sawiho a ni.

Meeting-ah hian Mizo-ram sawrkarin Mizorama buh chingtute leh leilet neituten hlawk zawk leh awmze zawka he Rice Mill hmanga an buh tharte an tihral theihna turin Collective Farming system duan mek a nih thu tarlan a ni a, System tharah chuan buh chingtute chu Farmers Producer Organi-sation (FPO) anga enkawl an ni ang a, an tharchhuahte chu he Rice Mill-ah hian lakkhawm a, mumal taka tihral tum a ni thu tarlan a ni.

Agriculture Minister chuan Mizoram-in Pangbal-kawn-a Rice Mill buatsaih mek chu commission theih mai tawh tur a nih thu a sawi a, buh thar tihpun a nih zual theih nan Agriculture Depart-ment leh Irrigation & Water Resources Department ṭang-kawpin kum khata buh vawi 2 thar thei tura ruahmanna kalpui mek a nih thu a sawi.

He Rice Mill hian darkar 1-ah buhhum metric ton 5 a her thei a, a hmunhma leh building-te erawh darkar 1-a metric ton 10 her thei tura ruahman a ni a, kum 1 chhungin buhfai quintal nuai 2 chuang her chhuak thei tura beisei a ni.

Like this: Like Loading...