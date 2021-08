Inkaihhruaina thar tichhuak; Hri kai mek awm lohna khuaah inkhawm phalna pek theih

Covid-19 hri leng a darh zel tur vên nan leh hemi atana sawrkar hmalaknate khaihlak lova tluang taka a kal zel theih nan State Executive Committee, Mizoram State Disaster Management Authority chuan inkhuah-khirhna tlema tidanglamin engemaw chen la kalpui chhunzawm ṭha a ti a, nimin khan ni 22.08.2021 (Pathianni) aṭanga ni 04.09.2021 (Inrinni) zanlai dar 12:00 thleng awh tur inkaihhruaina thupek thar tichhuakin, AMC area-ah chuan partial locdown kalpui tur a la ni a, hemi hnu hian Serchhip District Bawrhsap Lalmuansanga Ralte pawhin Serchhip District chhunga inkaihhruaina kalpui dan tur thupek a tichhuak bawk.

Serchhip District chhunga inkaihhruaina thar tihchhuahah chuan Covid-19 hri kai mek awm lohna khuaahte chuan VLTF-te leh Tualchhung Kohhran Committee-te inrawn tlangin, inkhawm an duh chuan an duhnate Deputy Commissioner, Serchhip-ah an thlen thei ang. Phalna hi Deputy Commissioner-in a hranpain a chhuah ang a, Kohhran Rorel Inkhawmpui (Bial inkhawmpui) chu inkaihhruaina zawm chungin chhun lamah neih phal a ni a, amaherawhchu inkhawm-pui neihna hmun Biak In-a leng zat chanve (50% seating capacity) emaw mi 200 aia tam lo emaw tel phal a ni a, Covid-19 symptoms neite chu Inkhawmpuiah hian tel loh tur a ni a, CAB khauh taka kenkawh leh zawm tur niin, a thlengtu kohhran-in VLTF te phung-bawma sawmin CAB/SOP Implementation Committee an din tur a ni a, inkhawm-puiah hian natna benvawn nei leh kum upa, hriselna chak tawh lote a theih chin chinah awl ni se tih niin, tlai lam ruai buatsaih loh tur a nih bakah inkhawmpui-ah hian zai phal a ni lo a ni.

Zirna in, School leh Anganwadi-te pawh Covid-19 hri kai mek awm lohna khuaahte chuan Deputy Commissioner (DC) leh Village Level Task Force (VLTF) te ruahmanna-in kal theih a ni dawn a, hemi atan hian VLTF-te leh School Management Committee/CDPO or CO te nen inrawn tlangin, school/anganwadi hawn an duh chuan an duhnate Deputy Commissioner, Serchhipah an thlen thei dawn a, amaherawhchu Health & Family Welfare Department leh School Education Department-ten inkaihhruaina dan (SoP) an siam zawng zawngte zawm vek tur a ni a, Zirna in hawn hnuah hri kai thar an lo awm a nih chuan VLTF-ten Deputy Commissioner, Serchhip hnenah an thlen vat tur a ni tih tarlangin, School leh Anganwadi hawn phalna hi a hranpain Serchhip District Bawrhsapin order a chhuah tur a ni dawn bawk a ni.

Mizoram sawrkar hnuaia Office-te chu kal vek tur a ni a, Head of Office-te chu CAB khauh taka kengkawh tura tih an ni a, inneih inkhawm leh mitthi vuinaah mi 30 aia tam kal phal loh a la ni zel a, Sports practice phal a ni a, District Hqrs. chhungah chuan Indoor-ah mi 10 aia tam lo leh outdoor-ah mi 25 aia tam lo tan phal niin, Covid-19 symptom neite erawh tel phal an ni lo a ni a, Gym-te pawh inkaihhruaina zawm chunga hawn phal an ni a, zing/tlai walking leh cycling exercise chu phal a ni a, Sports inelna, tournament, adt. (indoor & outdoor) leh Mipui punkhawmna, anniversary, birthday, adt.-te erawh phal loh a la ni chhunzawm zel a ni.

District Hqrs. chhungah chuan eichawp zawrhna dawr te, In sakna hmanraw hrang hrang zawrhna dawr te, Thlai leh thei zawrhna dawrte chu ni tin zing dar 5:00 aṭanga tlai dar 5:00 thleng hawn phal a ni a, dawr dangte chu kar khatah zing dar 5:00 aṭanga tlai dar 5:00 thleng ni 4 chhung inhawn phalsak niin, dawr hrang hrangte inhawn chhawk dan tur chu VLTF-te chu an vengah ṭheuh ruahman tura tih an ni a, bungraw load leh unload chu District Hqrs. chhungah chuan tlai dar 5:30 aṭanga zing dar 4:00 thleng phal a ni a, Taxi leh Auto Rickshaw te chu nitin an service thei ang a, Aizawl leh District danga ṭûl bik thila phalna neite veivahna turin maxi cab neituten VLTF phalna lain an service thei ang a, Serchhip District chhunga khaw hrang hranga maxi cab-te chu Serchhip District chhungah service phal an ni bawk a ni.

Serchhip District Hq. pawn lam khuate-ah chuan inkhuahkhirhna hi SDO(C) leh BDO-te an huam chhung ṭheuhah khauh taka kengkawh tura tih an ni a, thupek zawm lo chu Disaster Management Act, 2005 Section 51 aṭanga 60, the Mizoram (Containment & Prevention of the spread of COVID-19) Act, 2020 leh IPC Section 188 hmangin hrem theih an ni tih thupekah chuan tarlan a ni bawk.

