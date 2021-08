K.Vanlalvena chawimawina leh tawlhlohpuan bahna hun hmang

MZP Gen. Hqrs. chuan nimin chawhnu khan K.Vanlalvena, Rajya Sabha MP chu chawimawina thuziak leh Tawlhlohpuan bahna hun a hmang.

He hun B.Vanlaltána, President kaihhruaiah hian K.Vanlalvena chuan thusawiin, MZP-ten chawimawina an hlan chu lawmawm a tih rualin phu lo a intih thu a sawi a, “Mizoram chhanhim tura a ṭul anga kan police-te chêt phalna petu – Mizoram Chief Minister, Deputy Chief Minister leh Home Minister-te hian fak an phu a. Anni bâkah hian huaisen taka Assam Police lo kâp lêt ngamtu Mizoram Police-te leh Vairengte khawtlang mipuite chuan chawimawi an phu takzet a ni,” a ti.

K Vanlalvena chuan, “Mizoram Police leh Assam Police inkahna chu hnam anga thinlung hmun khat min puttirtu a ni a. Mizo mipuiten ṭanrualna leh ram hmangaihna tak tak thinlung kan putzia a lan avângin a lawmawm hle a ni. Hun lo kal leh zel turah pawh buaina leh harsatna kan tawh châng pawh a ram hruaitute sel mai lo a, lungrual taka thawkho zawk tûrin Mizo mipuite ka sawm a ni,” a ti bawk.

B.Vanlaltana pawhin thusawiin, “MZP chuan kan ram leh hnam tana thawh-hlawk leh ram damna tura thawk ṭha tupawh chawi-mawi phute a chawimawi ṭhin a. Tunhnaia Mizoram leh Assam ramri buaina avanga inkahna thlengah kan Rajya Sabha MP K.Van-lalvena chuan Zofate thla-vang na taka a hauh avângin a nunna leh a dinhmun thlengin hlauhawm dinhmun-ah a ding a. Chuti chung chuan huaisen taka Mizoram leh hnam tân a ding tlat chu chhuan-awm kan ti hle a. Hun lo kal leh zel turah pawh ram leh hnam tana huaisen taka ding tlat turin MZP chuan beiseina sang tak nen kan thlir reng dawn a ni,” a ti.

Chawimawina leh Tawlhlohpuan hlanna hunah hian MZP Elected OB, Extended OB leh Adviser te an tel a ni.

