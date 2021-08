Sample test runpuiah hri kai 22 hmuh belh

Serchhip Vengchunga Covid-19 hri kai hmuhchhuah an pun zel avang leh hri darh zel tur chhut chah a nih theihna atana nimina Vengchunga Sample test runpui neihah sample 629 enfiah aṭangin Covid-19 hri kai mi 22 hmuhchhuah an ni a, heti hian tun thla ni 12-a Vengchung area-a hri kai hmuhchhuah hmasak berte hmuhchhuah an nih aṭang khan hri kai mi 42 hmuhchhuah an ni tawh a. Vawiin lamah pawh sample test runpui hi neih chhunzawm leh tura ruahman a ni.



Heti hian nimin thlenga Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah chu mi 933 an tling tawh a, enkawl lai mi 82 an awm a, nimin khan enkawl dam IAH Thenzawl aṭangin mi 3 leh Nursing School aṭangin mi 1 chhuahtir an ni leh a, thihpui hi mi pathum an awm tawh a ni.

