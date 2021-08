Serchhipah naupang pual ICU buatsaih a ni dawn:Health Minister

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan mithiamten Covid-19 hri leng thawh thumna lo thleng tura an rinah naupang lam a tuam dawn nia rinna a awm avangin sawrkar a inbuatsaih chho nasa hle tih sawiin, Serchhipah pawh naupang puala ICU buatsaih a nih tur thu a sawi a, hmalakna pawh a awm tawh thu leh, Serchhip Hospital inbuatsaih mekna enpuitu tur team a rawn tirh thuai tur thu a sawi.

He thu hi nimin tlaia Serchhip DC Meeting Hall-a Serchhip District Level Task Force on Covid-19-te nena an ṭhutkhawmnaah Health Minister chuan a sawi a, Minister chuan Covid-19 hripui dona kawngah Serchhip District-in hma a lak ṭhat avangin tun thlengin dinhmun ṭha taka a ding chu lawmawm a tih thu a sawi a, hripui hian eng chen nge min châmchilh zel dawn tih a hriat loh avangin tha thlah lova bei chhunzawm zel turin a sawm a, Test kit te, Covid-19 damlo enkawlna hman-ruate leh, mamawh dang awm thei apiangte sawrkar-in a ngaihtuah reng a, heng hmanrua leh bungruaahte hian thlaphânna tur a awm lo a ni, a ti.

Dr. R.Lalthangliana chuan Serchhip leh Lunglei District chu Covid-19 dona lama sawrkar sum bak sum hnar dang, Corporate Social Responsibility (CSR) sum dap chhuah kawngah an thawk ṭha hle tih sawiin, chhuanawm a tih thu a sawi a, Minister chuan hmarchhak state dangte nena khaikhinin Mizoram chu Covid-19 dona leh invenna lamah a dinhmun a duhawm thawkhat hle tih sawiin, hei hi sawrkar leh mipuite thawhhona ṭhat vang te, Pathian khawngaih-na kan dawn vangte a ni a ti a, chutihlai chuan theih-tawp chhuaha ṭan tlan zel a la ṭul tih pawh mitinin kan hriat a ngai a ni, a ti bawk.

Dr. R.Lalthangliana chuan Covid-19 hri kai tawhte zirchianna aṭangin ṭha taka hmai tuama, kut sil taimaten an kai tlêm bik hle tih hmuhchhuah a ni a, hei hian mitinin mawhphurhna pawimawh tak kan nei tih a tichiang em em a. Chuvang chuan mitinten fimkhur thlahthlam lo ila, chhung tin-ten invenna ngai pawimawh thar reng ila, dinhmun ṭha zawkah kan inhlang chho zel dawn a ni, a ti bawk.

Vaccine lak lama tan lak zel a ṭul tak meuh tih sawiin, Serchhip District-ah vaccine la thei tur chin za zela 85-ten first dose an la tawh chu lawmawm a tih thu a sawi a. District tiṭha ber nih tum tura chahin, Vaccine la tawhten Covid-19 hi kai thei tho mahse an tawrh a nêpin ICU luh palh theihna a hniam bik em em a, a tam thei ang berin an lak chuan kan ram dinhmun a ṭha hle dawn a ni, a ti a, Vaccine lak lama ṭan la sauh sauh turin a chah a ni.

Minister hian Khaw-lailung PHC, Thenzawl CHC, Chhingchhip PHC, Serchhip District CMO leh District Hospital hnenah thilpek a hlan a ni.

Meeting hi District Bawrhsap mawhphurhna chelh mektu, Lalmuan-sanga Ralte-in a kaihruaia, Stephen Lalrinawma, SP, C.Laltleipuii, SDO (Sadar), Dr. Lalngaihawmi, SMO-ten Serchhip District report hrang hrang an pe a, Dr. Pachuau Lalmalsawma, State Nodal Officer & Official Spokesperson on Covid-19 pawhin thu a sawi bawk a ni.

