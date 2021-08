Khawzawl DC-in NHIDCL contractor-te a kâwm

Nimin khan CC Lalchhuangkima, Deputy Commissioner, Khawzawl District chuan Khawzawl District huam chhunga National Highway No. 6 kawng laih hna thawktu NHIDCL contractor-te chu an hna thawh tawh chin leh harsatna an neihte sawipuiin, DC Conference Hall-ah meeting a neihpui.

Khawzawl District Bawrhsap CC Lalchhuangkima chuan NHIDCL contractor-te chu thawhpuiah sawmin, National Highway No.6 chu Khawzawl District leh Mizoram tan kawngpui pawimawh tak a nih avangin hna ṭha leh chhenfakawm hnutchhiah tur leh, a hun taka zo thei tura hma la turin a chah a, puih an ngaihnaa pui turin District Administration chu a inpeih reng tih a hrilh a ni.

Kawng laih avanga leivung ten a bulhnaia lo leh huan neite tan harsatna a siam thei tih sawiin, leivung paihna hmun tur mumal tak ruat a, chung hmunahte chauh chuan paih ṭhin turin Contractor-te chu a hriattir a, Corporate Social Responsibility (CSR) kaltlanga an luanchhuah tawhnaah lawmthu sawiin, mipui leh khawtlang tana thiltha leh tangkai hnutchhiah tura luangchhuak zel turin a sawm nghal a. Deputy Chief Minister, bialtu MLA ni bawk Tawnluia duh angin CSR kaltlanga Khawzawl District Hospital-a Blood Storage Centre din theih dan a awm ang em tih ngaihtuahho a ni bawk.

Khawzawl District chhunga NH-6 kawng laih hna hi package pali-ah ṭhen niin, contractor pali ten an thawk mek a. Seling-Dulte Package IV, km 17.160 a thui chu Anusha Projects Pvt. Ltd. in thawkin, tunah hian hna za zela 41.69 (41.69%) zawh tawh a ni a, Dulte to Champhai (Package -1), km 17.950 a thui laih hna chu Dhariwal Buildtech Ltd. in kumin June thla tawp aṭangin an thawk tan a, hna zawng zawng atanga chhuta za zela 5.17 (5.17%) an thawk zo tawh a, Dulte to Champhai (Package -11), km 12.450 a thui chu M/S Dwarkamai Construction Pvt. Ltd. in an thawk ṭan tawh a, Dulte to Champhai (Package- III), km 26.780 a thui chu Shri Balaji Construction Company in June ni 25 atanga thawk tanin, tunah hian za zela 1.84 (1.84%) thawh zawh tawh a ni bawk.

Meeting-ah hian Contractor-te chu an hnuaia hna thawk Inner Line Permit mamawhte a rang lama dilsak vek tura chah an ni a. Contractor-te pawhin an hnathawh mekah harsatna lian tham an tawk rih lo tih an sawi bawk.

