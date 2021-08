Kum 10 chuang hnuah Serchhip Sports Stadium a hawn a ni ta

Kum 10 chuang zet sak a nih hnuah Serchhip Sports Stadium chu nimin khan UD&PA changtu Deputy Chief Minister Tawnluia chuan internet kaltlangin Aijal Club aṭangin a hawng.

Hawnna thu sawiin Tawnluia chuan he stadium a puitlin theihna tura bul lo ṭantute leh a chhawr ṭangkaitu turte a lawmpui thu sawiin, sum leh pai tam tak senga buatsaih he stadium hi neitu nih chan chang ṭheuh turin mipuite a sawm a, stadium thar chu Mizo ṭhalaiten international level thlenga medal an lak theihna tur atana intuaihriamna leh inzirna hmun nise a duh thu a sawi a, intlansiakna tur kawng 5-lane-a siam tawh chu state fund aṭanga 6-lane-a siam puitling leh turin Department-in ruahmanna a siam a, Covid-19 hri leng avangin hmalakna erawh a vuaicha deuh lo thei lo tih a sawi a, intlansiakna kawng siam zawh hma pawhin stadium chu ṭangkai taka hman theih a ni tawh si avangin peihfel chiah lovin hawng turin thutlukna siam a ni tih a sawi a, mipuite hriat-thiamna a ngen nghal a ni.

He huna khualzahawm, Sports Minister Robert Romawi Royte pawhin thu sawiin, Sports Infrastructure siam kawngah Sports Department leh UD&PA chuan thawhhona ṭha tak neiin an kal tlâng tih a sawi a, Sports Department tana siam hleih theih loh tam tak UD&PA Department chuan a siamsak tawh tih sawiin, lawmawm a tih thu a sawi a, tunah hian Mizoramah infiamna lamah ‘change’ a thleng mek tih sawiin, kum 2/1 hnuah phei chuan a nasa lehzual dawn nia a hriat thu a sawi a, Mizoram sawrkarin infiamna chu Industry huang chhunga a dah chuan infiammite tan a la ṭha telh telh dawn tih a sawi bawk.

He Stadium hawnna hun Aijal Club-a neihah hian Sports Minister hlui Zodin-tluanga, MLA bakah Sports and Tourism Board Vice Chairman TC Pachhunga, Ex MLA te pawh an tel a, hetihlai hian Serchhip Sports Stadium chhungah UD&PA Department buatsaihin Serchhip District Bawrhsap charge la mek Lalmuansanga Ralte leh sawm bik mi ṭhenkhatten hun an hmang a, he hunah hian thusawiin Lalmuansanga Ralte chuan sawrkarin Serchhip District a duhsaknaah lawm thu sawiin, kan buzawlah sawrkarin hmanrua min chhawpsak tawh a, hemi hmanga thangchhuah theih leh theih loh chu ṭhalaite kutah a innghat tih sawiin, sawrkarin hmanrua a chhawpsak chu hman ṭangkai tum turin ṭhalaite a chah a, stadium phuisui zelna atan pawh hmalakpuia vil zuipui zel turin sawrkar hotute chu a ngen nghal a ni.

UD&PA Secretary K.Lalthawmmawia kaihhruai inkhawma Er C.Malsawma, EE, UD&PA-in technical report a peknaa a lan danin, Serchhip Sports Stadium sakna tur hian ni 31.3.2009 khan cheng vaibelchhe 15.25 chu sawrkar laipuia Ministry of Urban Development chuan 10% lump sum grant hnuaiah a sanction a, kum 2011 April thla aṭang khan sak ṭan niin, ni 30.5.2018-ah sak zawh a ni a, a tira DPR-ah chuan Pavilion, Gallery, approach road leh field leveling siam tura duan a ni a, hemi hnu hian project cost tidanglam lovin artificial football turf phah tel turin belh a ni a, hemi hnu hian Synthetic Art. Synthetic track dah tel turin project hran, cheng vbc. 3.30 senna tur chu belh a ni a, he hna thawhna tur hi ni 26.3.2018 khan state fund aṭangin sanction a ni a, ni 5.4.2021khan zawhfel a ni a, Sports Stadium DPR siam lai hian Athletic track dah tumna a awm loh avangin Football ground leh Gallery/pavillion inkar chu hmun awl a tlem tawh avangin standard track width 1.22m-a zaua leng thei chin 5-lane siam a ni a, amaherawhchu he athletic track hi 6-lane-a siam leh tumin tunah hian hma lak mek a ni a ti a, Serchhip Sports Stadium sak hna thawktu contractor inthlak avangte leh harsatna hrang hrang avangin Serchhip Sports Stadium sak hun chhung chu a rei tih a sawi bawk.

Nimina he hun hmannaah hian UD&PA Director H.Lianzela chuan Serchhip Sports Stadium hi Sports Department Director Lalsangliana hnenah an enkawl turin a hlân nghal ni.

Nimina Serchhipa hun hmannaah hian sawrkar department hotute, District Sports Committee hruaitute, tlawmngai pawl hruaitute leh thuthar lakhawmtute an tel a, hawnna hun hman zawh hian I&PR Serchhip leh MJA, Serchhip District ṭangdun leh UD&PA Serchhip-ten football friendly match an khel nghal a ni.