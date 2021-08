Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah chu mi 1018 an ni ta a, nimin khan Thenzawl PTS-ah 4, Chhingchhipah 7 leh Serchhipah pakhat hmuh belh leh niin, nimin khan hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 3 chhuahtir niin, hri kai enkawl dam tawh zawng zawng hi mi 943 an ni tawh a, hri kai enkawl mek mi 72 an la awm a, thihpui mi 3 an awm tawh bawk.