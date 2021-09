US Open hmeichhe singles champion lai Naomi Osaka chuan French Open-a a inhnuhdawh hnua Grand Slam a khelh lehna hmasa berah straight-set-in a chak nghal.

Japanese third seed Osaka hian first round-ah hian Czech world number 87 Marie Bouzkova chu 6-4, 6-1-in a hneh a, world number 145 Olga Danilovic chu a hmachhawn leh dawn a ni.

World number one hlui Simona Halep pawh hliam vanga French Open leh Wimbledon a khelh theih loh hnuah Italian Camila Giorgi chu 6-4, 7-6 (7-3)-in a hneh a, Grand Slam title pahnih lo la tawh Garbine Muguruza pawhin 7-6 (7-4), 7-6 (7-5)-a Donna Vekic hnehin second round a lut bawk a, 2017 US Open champion Sloane Stephens chuan a hnampui American Madison Keys chu 6-3, 1-6, 7-6 (9-7)-in a hneh hram bawk.

Belarusian second seed Aryna Sabalenka pawhin Grand Slam title hmasa ber lak a tumna kawnga a hmachhawn hmasak ber Nina Stojanovic chu 6-4, 6-7 (4-7), 6-0-in a heh a, Ukrainian fifth seed Elina Svitolina pawhin Rebecca Marino laka 6-2, 6-3-a chakin second round a thleng bawk a, nikum lama runner-up Victoria Azarenka chuan 6-4-60-in Tereza Martincova a hneh a, Gland Slam title pathum la tawh Angelique Kerber chuan Dayana Yastremska chu 3-6, 6-4, 7-6 (7-3)-in a hneh hram bawk.