Mizoram Governor hna chelh lailawk turin Brig (Dr) BD Mishra (Retd.) lakluh a ni

Nimin tlai khan Brig. (Dr) BD Mishra (Retd.), Arunachal Pradesh Governor ni mek chu rinawmna thu tiamtirin Governor Haribabu Kambhampati chawlh lâk chhunga Mizo-ram Governor hna thawk lailawk turin Mizoram Governor 23-na atan lakluh a ni a, hei hi Governor Haribabu Kambhampati chawlh chhung atana President of India in ruahmanna a rawn siam a ni.

Chief Justice of Gauhati High Court aiawhin Justice Michael Zothankhuma, Judge, Gauhati High Court chuan Governor thar hi a lalut a, Aizawl khawpui huam chhungah inkhuah-khirhna kalpui a nih avangin Governor lakluhnaah hian mi tlemte chauh an tel a, Chief Minister Zoram-thanga , Deputy Chief Minister Tawnluia, Speaker Lalrinliana Sailo, Council of Minister te, Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo, DGP SBK Singh, Political Party leh NGO lian deuhte aiawh hruaitu pakhat zelte chiah an tel a ni.

Brig BD Mishra (Retd.) hi Kathauta, Bhadohi District, United Provinces of British India (Tuna Uttar Pradesh)-ah a piang a, a nupui Neelam Mishra nen fapa leh fanu pakhat ve ve an nei a ni.

Brig. BD Mishra hi thiamna lamah a duailo hle a, MA, M.Sc, LLB, PhD, niin, College of Combat, Mhow-ah kum 5 chhung Graduate leh Post Graduate-te a zirtir ṭhin a, India rama Defence college ngaihsan hlawh tak, Defence Services Staff College, Wellington-ah te pawh a zirtir ṭhin bawk a ni.

Kum 1961 December 17 khan Sipai Officer ni ṭanin kum 1995 July 31 khan a retired a, sipai hotu huaisen leh hlawhtling tak a ni a, India ram tan indona hmunahte a hmatawngah awm tawh ṭhinin – Sino-Indian War, Indo-Pakistani War 1965 leh Bangladesh Liberation War-ahte khan India tan hmelma sipaite a lo hmachhawn tawh a, kum 1993 April 24 khan NSG (Black Cats) Commander niin, Raja Sansi Airfield, Amritsar-ah Indian Airlines thlawhna Terrorist-ten an hijacked aṭangin thlawhna chuang khualzin leh a thawktu mi 124-te chu an vaia nungdamin a lo chhan-chhuak tawh bawk a ni.

Governor thar chuan Mizoram mipuite chibai bukin mipuite rawngbawl tura hun remchang siamsak a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a, Mizoram hma-sawnna tur leh mipuite hamṭhatna tura thawh-hopuiah Mizoram mipuite a sawm a ni.

Pic:DIPR

