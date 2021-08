Zan pawn chhuah khapna thupek tichhuak

Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan Mizoram sawrkar-in ni 7.8.2021-a thupek a tihchhuah bawhzui-na atan leh Serchhip District mipuite Covid-19 hrileng laka an him theih nan District Hqrs. huamchhungah ni 10 August, 2021 aṭangin zan dar 7:00 leh zing dar 4:00 inkara pawn chhuah khapna thupek a tichhuak.

District Bawrhsapin zan pawn chhuah khapna thupek a tihchhuah hian Magistrate leh Police duty-te a huam lo ang a, anni bakah hian District Level Task Force on COVID-19 member-te, Army, BSF, Assam Rifles leh paramilitary forces duty-te, Hospital-a thawk doctor, nurse leh thawktu dang night & emergency duty-te, PHE, PWD, P&E, Fire and Emergency Services leh Excise & Narcotics Department leh Jail-a thawk, duty nei te, Print & Electronic media lama thawk te, Village Level Task Force on COVID-19 duty-te, Medical Emergency leh damlohna thil leh chhiat tawh thila veng danga kal ngai, an veng VLTF-te lehkha keng te, Essential Commodity phur te leh District Magistrate/Addl. District Magistrate/Sub-Divisional Officer (Sadar & Civil)-in a bika phalna a pekte a huam dawn lova, he thupek hian ni 10.6.2021-a District Bawrhsap thupek tihchhuah chu a luahlan ang a, thu leh awm hma chu thupek chhuah a nih aṭanga thla 2 chhung a huam ang a, thupek zawm lo chu IPC Section 188 hmangin hrem theih an ni tih a tarlang.

