Mizoram leh Assam-ten ramri chinfel an duh

Mizoram leh Assam aiawh tura ruat state pahnih Minister-te chu nimin khan Aizawlah an inbia a, state pahnihte chuan ramri chinfel an duh thu an sawi.

July 26, 2021-a ramri hrula Mizoram leh Assam police te inkahna thlen hnuah remna zawnga inbiakna felfai tak neih a nih loh hnuah nimin chawhma dar 11 khan state pahnih aiawhte Aizawl-a Aijal Club-ah an inbia a. State pahnih aiawhte inbiak zawha chanchinbu mite’n Assam lam aṭanga Mizoram luhka kawngpui (NH 306) dan mek chungchang zawhna chu, “Kawngpui dan mek chu sawrkar tih a ni lo va, vawiina inbiakna hlawhtling tak kan neih theih avangin boruak a ṭhat chhoh zel ka beisei,” tiin Assam sawrkar aiawha lo kal, Border Protection & Development Minister Atul Bora chuan a chhang a. Kawngpui dan mek hi tihtawp hun tur zawhna erawh a chhang thei lo thung.

Atul Bora chuan an inbiaknaah hian Assam sawrkarin constitutional boundary chungchang an tarlang a, Mizoram-in historical boundary an tarlang ve thung tih sawiin, “Tun dinhmunah thil engkim fel vek lo mahse, kan hma hun lo kal zel turah a fel vek ang,” tiin, state pahnihin hun hmasaa thil thleng tawhte chu theihnghilh se a duh thu leh hun ralmuang taka Mizoram sawrkar nena inbe thei a, inrem thei chu lawmawm a tih thu a sawi bawk.

Chanchinbumite nena inkawmnaah Home Minister Lalchamliana pawhin, ṭawngkain state pahnihte chu district level-ah thla tin an inbiak tur thu leh, ramri hrulah buaina leh harsatna thleng a awm leh pawhin district level-a inbiakna neih thuai ṭhin nise tia an inrem thu a sawi.

Remna leh muanna a awm theihna tura inbiaknaah hian state pahnihte hian thuchhuah inṭawm an siam a. Sawrkar laipuia Ministry of Home Affairs-in a ruahman anga Mizoram leh Assam te’n ramri buaina chinfel an duh thu leh ramri hrula boruak ralmuang a awm thuai ṭha tiin thu inchuh laite dah ṭhaa dawhkan kila sawiho nise an ti.

Inbiaknaa Mizoram sawrkar aiawhte chuan July ni 26, 2021 thil thlengah Assam lam mi nunna chân an awm chu pawi an tih thu leh he thil thlenga hliam tuarte pawh an dam ṭhat thuaina turin duhsakna an hlan a, hei bakah hian state pahnihte chuan ramri hrulah remna leh muanna a awm theih nan hmalak rem an tih thu tarlan a ni.

Thuchhuah inṭawm an siamah ramri depa state police awm mekte hnuhkir tur a nih leh nih loh lam engmah a lan loh laiin, Assam leh Mizoram chuan ramri hrulah inremna a awm theihna’n sawrkar laipui aṭanga vengtu sipai an dah luh tur pawh rem tih ve ve a nih thu tarlan a ni thung.

Boruak ṭha tak a awm theih nan tun hnaia state pahnihte an intihbuaina hmunahte state police leh forest lam hnathawktute chu dah belh emaw, patrolling ti tur emaw, helai hmuna inbengbel tur emaw, hma la tura intirhluh loh an remti ve ve a, he inremsiamna hian Mizoram leh Assam-ten ramri an inṭawmna hmun – Karimganj District, Hailakandi district, Cachar district, Mamit district leh Kolasib district-a ramri hrulte a huam tur thu a lang a. State sawrkar pahnih aiawhte chuan an state huam chhung, a bik takin ramri hrulah remna leh muanna a awm theihna tura hmalak leh theihtawp chhuah an rem tih thu tarlan a ni bawk.

Thuchhuah inṭawm an siamah hian Mizoram sawrkar aiawhin Home Minister Lalchamliana leh Home Secretary Vanlalngaihsak te’n hming a ziah hnan a; Assam aiawhin Atul Bora leh Border Protection & Development Secretary GD Tripathi ten hming an ziak ve thung a ni.

Nimina inbiaknaah hian Mizoram lam aṭangin Home Minister Lalchamliana, I&PR Minister Lalruatkima leh Home Secretary-te an tel a, Assam lam aṭangin Cabinet Minister pahnih – Atul Bora leh Ashok Singhal leh GD Tripathi Commissioner & Secretary, Border Protection & Development of Assam-te an tel bawk a ni.

He inbiakna nei turin Assam sawrkar palai te chuan nimin chawhma lam khan Lengpui airport-ah rawn ṭumin, inbiakna neih zawh hnu tlai dar 5:15 vek khan Lengpui chhuahsanin Assam an pan leh nghal a ni.

