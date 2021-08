Mizoram sumdawng inzawm khawm pawlten CS an hmu

Nimin khan Mizoram Business Coordination Committee (MBCC) hruaitute chuan Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo an kâwm a, Chief Secretary leh sumdawng pawl hruaitute chuan boruak ṭha tak hnuaiah inpawh tlang takin hripui lêng avanga inkhhuahkhirhnain sumdawnna a nghawng chungchang te sawiho a ni a, he hunah hian MBCC chuan Total Lockdown vanga an harsatnate chu Chief Secretary hnenah hian an thlen bawk a ni.

Sumdawng pawl hruaitute hnenah hian Chief Secretary chuan MBCC member-te leh sumdawngte chu Covid-19 hripui vanga inkhuahkhirhnain a nghawng nasat berte zing ami an ni tih sawrkarin a hriatpui thute a sawi a, Covid-19 dona kawnga hmalakna hrang hrangah a thawh hlâwk berte zing ami an nih thu te, LLTF-te leh chhungkaw khawsak harsate ṭanpui tura sum leh pai thawh nasa berte zinga mi an ni tih sawrkarin a hriatpui thu leh an chungah sawrkar a lawm takzet tih MBCC hruaitute hi a hrilh a ni.

Covid-19 vei leh vei lo-te hmuchhuak zung zung turin mass testing pawh thui tak kalpui niin, he hna zualpui hi tunkara zawh hman beisei a nih thu a sawi a, beisei loh taka Covid-19 kai tharte an pun belh thut a nih loh inkhuahkhirhnate pawh thlahdul theih a beiseiawm thu pawh a sawi bawk a ni.

Hun rei tak dawr khar a nih avangin an sumdawnna hmun leh dawr bungruate singsak leh tihfai an ngaih thu MBCC hruaituten an thlen chu sawrkarin ngai pawimawhin, ni 4 – 7 August, 2021 (Nilai – Inrinni) chhung hian LLTF-te nen ruahmanna siama an insingsak leh intihfai hun atan hawn phalsak an ni a, MBCC member-ten Total Lockdown avanga harsatna an tawhte lantir nana flag dum tar an rawtna pawh ti lo hram turin a ngen bawk a ni.

