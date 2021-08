Mizoramah Delta Variant hmu leh

Mizoram aṭanga Covid-19 swab sample endik zingah Covid-19 hrik thar Delta variant hmuh a ni leh.

Nimin khan State Nodal Officer & Official Spokesperson on Covid-19 Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan Mizorama Covid-19 positive te swab sample 151 Whole Genome Sequencing turin National Institute of Biomedical Genomics Kalyani, West Bengal-a an thawn sample 151 zinga 115-ah Covid-19 hrik thar Delta variant hmuh a ni a, hei hi sample thawn zawng zawng aṭanga zaa 78 a ni a ti.

Sample te hi Aizawl district-a mi vek an ni a, zirchianna neih tawh chinah Aizawl, Lunglei, Kolasib leh Serchhip district-ah Covid-19 hrik thar a awm ngei tih finfiah a ni a, a vawi 5-na turin tunah hian Zoram Medical College-a Microbiology Department chuan sample 500 thawn turin an inbuatsaih mek a, heng sample-te hi Aizawl, Lunglei, Kolasib, Champhai leh Ser-chhip district-a mi te an ni.

Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan Covid-19 hri inkaichhawn chak dan leh hri kaiten an tawrh nat sâwt dan enin District tinah he hrik thar hi a awm nia ngaih theih a nih thu a sawi a, a finfiah nan hma lak zel a ni dawn tih sawiin, mipuite chu fimkhur lehzual turin a ngen bawk.

Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan sawrkarin Lockdown a puan chhunga sample test runpui an buatsaihah ni 27 chhungin Aizawl district-a khua leh veng 67 a sample 91,286 test zingah Covid-19 positive 2591 an hmuhchhuah tawh thu a sawi a. Hei hi zaa 2.83 a ni.

