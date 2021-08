MKHC-in mipuite tawngtai zel turin a sâwm

Mizoram Kohhran Hruaitute Committee (MKHC) chuan Mizoram sawrkar chu ramri buai chinfel kawnga hma a la chu lawmawm an tih thu sawiin, ramri buai a fel theih nan leh Covid-19 hrilêng a reh theih nan Mizo mipuite ṭawngṭai zel turin a sawm.

MKHC chuan July ni 26-a Mizoram chhunga Assam Police leh Mizoram lamte inkara ralthuam leh tharum hmanga intihbuaina a thleng leh nunna hlu tak chan leh hliam tuar eng emaw zat an awm chu pawi antih thu an sawi a, Lusun te an tuarpui takzet thu leh hliam tuar te an dam leh theih nan an tawngtai pui thu an sawi.

MKHC chuan sawrkar-in ramri buai chingfel tura hma a la chu lawmawm atih thu sawiin sawrkar hruaitute tana dil zel turin ram mipuite a sawm a, July ni 18-a rampum huap ṭawngṭai chu mipuiten ṭha taka an zawm avangin lawmthu a sawi a, MKHC chuan Covid-19 laka mipuite him zel nan sawrkarin dan a siamte ngai pawimawha zawm zel turin a ngen a, thu neitute leh tlawmngai thawkchhuah te tana tawngtaia dil zel turin mipuite a chah bawk.

