CYMA-in central sawrkar kaihhruaina chhui chian phût

Central YMA chuan nimin khan thuchhuah siamin, Assam Tribune August 3, 2021-a chhuakin a tarlan, North East BJP, MP-ten New Delhi-a Prime Minister hnena ramri buai chungchang Memorandum an thehluh a, “Assam- Mizoram ramri buaina hi ramdang inrawlhna a ni,” tia an sawi chu thu diklo a nih thu sawiin, Central sawrkar kaihhruaina hnuaiah hei hi chhuichian ngei an phut tih an tarlang.

Central YMA chuan nimina an thuchhuah siamah chuan Mizoram – Assam ramri buaina vanga Mizo mipuite ṭanrualnaah lawmthu an sawi a, eng harsatna pawh hmachhawn thei turin Mizo mipuite an ngen a, Assam sawrkar bultuma July 26, 2021 aṭanga NH 306 dan chungchanga Mizoram Bar Association (MBA)-ten Gauhati Hight Court, Aizawl Bench-a PIL an thehlut chu lawmawm an tih thu leh an thlawp thu an sawi a. NH 306 dan pin a nih loh thu, Assam Minister Ashok Singhal-a’n NELive TV Channel-a thuthar thehdarhtute hmaa a sawi chu dawt hmanga hmaiphih tumnaah an ngai tih sawiin, tun thlengin, NH 306 hi dan pin tlat a la ni a, lirthei engmah a la kal tlang thei lo tih CYMA chuan an tarlang bawk.

