NRV vuah hna tluang takin thawk zo

Serchhip khawpui chawmtu Tui Pump chhuah-na pipeline kum 24 zeta upa tawh chu a chhiat zin tawh avangin a chhiatna ṭhin tam tak a ven theih beiseia Non Return Valve (NRV) vuah hna thawh chu Inrinni khan thawh zawh a ni.

Er. Samuel LR Ralte, Sr. SDO PHED, Serchhip hnen aṭanga thu kan dawn danin, Serchhip khawpui chawmtu tui lakna pipeline hi a upat tawh avangin tui pump khawl tihtawpa pipe-a tui châm bang luang lêt lehin pressure na tak a siam ṭhin (water hammer load) a zawh tawh loh vang a ni tlangpui tih a sawi a, hei vang hian PHE tui lakna pipeline 2 km-a thuiah water hammer effect hi a tihziaawm theih beiseiin Tuikum pump house leh Khawtetlanga Main reservoir inkara a laihawlah Non-Return Valve vuah hna hi thawh a ni tih a sawi a, hei vang hian Inrinni khan tui pump hna chawlhsan niin, zing dar 6 aṭangin Sectional Officer Biakzamvela Sailo hovin he hna JCB leh welding machine leh khawl dang hmangin he hna hi thawh a ni a, chawhnu dar 2:40-ah pump test niin, Main Reservoir-ah ṭha takin tui a haw thleng thei tih a sawi a ni.

He NRV vuah hna thawh lai hi Sr. SDO Er. Samuel LR Ralte bakah Thenzawl SO Albert Lalrinthanga leh Chemist Lalṭanpuia-ten a hmunah an enpui bawk a ni.

Like this: Like Loading...