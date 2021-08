Quick Response Team-in ni 4 chhung awh training nei ṭan

Chhiatna thlen palha rang taka ṭanpuina hna thawktu tur, Quick Response Team mi 9-te tana ni 4 chhung awh tur training buatsaih chu nimin khan District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan Serchhip DC Meeting Hall-ah a hawng.

Hawnna thu sawiin, District Bawrhsap chuan Mizoram hi tlangram niin, chhiatna chi hrang hrang thleng thei lakah a him tawk lo hle a, chhiatna thlen palh thuta ṭanpuina hna thawktu tur QRT neih chu thil ṭul tak, neih ngei ngei tur a ni, a ti a. Chutiang hna thawktu turte tana training buatsaih a ni chu lawmawm a tih thu sawiin, training hlawk leh ṭangkai tak ni turin duhsakna a hlan a ni.

Training chhung hian Moses Lalthanpuia, Instructor, SYS chuan Quick Response Team mi 9-te chu chhiatna thlen palha chhanchhuahna hna thawh dan chi hrang hrang leh hmanraw hrang hrang hman dante a zirtir dawn a, anni hi district chhunga chhiatna lo thlen palha chhanchhuahna hna thawk tura mamawh an nihna hmunah DC Office aṭangin tirh chhuah ṭhin an ni dawn a ni.

Lalmuansanga Ralte, Addl. DC chuan training hawnna hi a kaihruai a, C.Laltleipuii, SDO(Sadar), F.Lalnisai, SDC, Vanlalduhi Ralte, District Organiser bakah Moses Lalthanpuia, Instructor, SYS-ten he hun hi an hmanpui a ni.

