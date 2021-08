Ramri chinfel ngai pawimawh turin ngên

India hmarchhak state hrang hranga Congress ṭhalai president-te chuan Prime Minister hnenah lehkha thawnin, tun hnaiaa Mizoram chhunga Assam Police leh Mizoram Police inkara buaina thleng te, Assam state leh a ṭhenawm Meghalaya leh Nagaland inkara tun hnaia ramria buaina thlengte bakah hun rei tak chhung Assam-in hmarchhak state Mizoram, Meghalaya, Nagland leh Arunachal Pradesh-te nen ramri buai an lo neih tawhte thlirin Prime Minister’s Office (PMO) leh Ministry of Home Affairs (MHA)-te chu ramri buai chinfel hna ngaih pawimawh bera dah turin an ngen a ni.

An leh khaah chuan hmarchhaka remna leh muanna a awm theih nan ramri buai hi chinfel a ngai tih an tarlang a, Hmar-chhaka remna leh muanna tluantling a awm theih nan North Eastern Regions (Reorganisation) Act, 1971 hi ngun thluk leh kimchang zawkin a kaihhnawih zawng zawngte nen zirchian leh zual a ngai a ni, an ti.

