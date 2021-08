Remsiami tana inhmun pek tura ruahman Minister-in a tlawh

Mizoram leh Assam ramri hmun hrang hrang tlawha zin chhuak Land Resources, Soil & Water Conservation Minister R.Lalzirliana chuan nimin khan Kolasib Vengthar a India Hockey player Lalremsiami tana In hmun pek tura an ruahman LRSWS Kolasib District Officer (DO) Quarter thlanga Rest House awmna hmun chu a tlawh a, Kolasib Bialtu, Minister leh DC-in Lalremsiami tana In hmun pek tura ruahman tawh chu pek ngei ṭha a tih thu sawiin, kumina India Independence Day lawmnaah Chief Minister Zoramthanga’n a thusawi hunah Lalremsiami hnena In hmun pek tura tih chu puang hman se a duh thu a sawi.

India Hockey player Lalremsiami hnena Mizoram sawrkarin In hmun a pek tur hi sq.m 691.85 a zau niin, ram chhungah hian Soil Department Rest House a awm a, Rest House-ah hian Electric leh PHE Tui connection a awm nghal bawk.

Power & Electricity minister chuan nimin khan Chuhvel khua a tlawh a, Chuhvel khaw mipuite’n ṭha taka sawrkar an thawhpuinaah lawmthu sawiin, sipaite tha tichaktu ni zel turin a chah a. Police duty te pawh thuawih tak leh chhel taka ram venhimna kawnga tang fan fan turin a chah bawk.

P&E Minister hian Chuhvel khua mai bakah ram buaina hmun John Halliday thlam thlenga Electric eng lut turin Mamit P&E Department te’n electric ban leh transformer an rawn bun thuai dawn thu a sawi bawk.

