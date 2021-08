Hri kai enkawlna indaih lohna phuhruk turin hma la zel

Health Minister Dr. R.Lalthangliana hova Covid-19 chungchang meeting nimina neihah hri kai enkawlna indaih lohna phuhruk turin hmalak zel a ni tih tarlan a ni.

Meeting-a tarlan a nih dan chuan khum 40 awmna Kulikawn Hospital DCHC pawh luah theih tura peihfel tawh niin, damlo admit theih a nih tawh thu meetingah hian tarlan a ni a, Mualpuia MSSC Hostel, DCHC atana hman tur pawh reiloteah peihfel a nih dawn thu tarlan a ni.

ZMC-a khum 25 awmna NICU, khum 10 awmna PICU leh khum 10 awmna tho HDU te chu an peIhfel thawkhat tawh a, oxygen outlet siam la ngaiin phai lam atangin technician te an rawn kal thuai dawn tih tarlan a ni a. LG Electronics in oxygen pipeline an tum dawn tih tarlan a ni bawk. Aizawl Civil Hospital-a Covid-19 hri kai, negative tawh, ventilator la mamawh chhunzawmte dahna tur ICU khum 10 awmna chu peihfel tep a nih thu tarlan a ni a, Covid-19 hri kai negative tawhte zinga mi ṭhenkhat chu Covid-19 hrikin an chuap a lo tihchhiat nasat tawh thin avangin enkawl zui an ngai thin tih sawi a ni.

ZMC-a damlo enkawl-tute zingah Covid-19 positive an awm leh ṭhin avangin an indaihlo zual hle tih tarlan a ni a, tunah hian mi 24 lai positive an awm a ni. ZMC in ventilator an dawn tam tak chu a bun tur engineer te an rawn la kal theih loh vangin a hman theih loh a, ventilator hman laite an rim em em avangin a chhe ve ṭhin a, indaih lohna a awm loh nan engineer-te lo kal thuai tura nawr dan tur sawiho a ni.

Covid-19 hriin state chhung a nghawng dan pawh tarlan niin, ZMC-ah Covid-19 vanga nunna chan April thlaah mi 4, may thlaah mi 24, June thlaah mi 50, July thlaah mi 42 leh August thlaah ni 12 chawhma lam thlengin mi 16 an awm tawh a, ZMC pawn lamah nunna chan an awm nual tawh bawk a ni.

ZMC-a hmasawnna hna thawh mekte pawh theihtawp chhuaha hmalak zel a nih thu tarlan a ni a, thawktute zingah positive an awm leh thin avang leh quarantine ngai an awm leh thin avangin duh anga chakin a thawh theih loh a, CPWD in oxygen plant 1000LPM an siam mek chu August ni 15 a peihfel tum a nih laiin loh theih loh thil avangin August ni 30 ah zawhfel an inbeisei tih tarlan a ni bawk.

