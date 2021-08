Sangha chi sem tur endik

Nimin khan Fisheries Department Minister K.Lalrinliana chuan SEDP hnuaia sangha vulhtute tih-hmasawnna tur a Mizoram district hrang hranga sangha chi sem tur tharchhuak tur a thlan Fish Seed farm 7 zinga 3 – Mizofa Fish Seed Farm, Chemphai, Ngente Fish Seed Farm, Chemphai leh Ruattei Fish Seed Farm, N.Chawnpui te chu a hmun ah a endik.

Fisheries Minister chuan SEDP kaltlanga sangha vulhtute tihhmasawnna kawnga hmalakna atan a Fish Seed Farm 7 aṭanga sangha chi nuai 45, September, 2021 chhunga sem chhuah tum a nih thu a sawi a, SEDP hnuaia Fisheries Department kaltlanga hmalaknaah sangha chi man zaa 70 chu sawrkarin a tum sak tur thu leh sangha vulhtuten zaa 30 chauh an tum tur thu a sawi a, sangha chi sem chhuah tura buatsaih mek a endikte chu tun dinhmunah chuan lungawithlak a tih thu a sawi.

F.Vanlallawma, Director, Fisheries Department chuan SEDP hnuaia sangha chi semchhuak tur Seed Farm-te chu tehfung hrang hrang uluk tak a duan pal-tlang chauh te thlanchhuah an nih thu leh sem chhuah turte hi Indian Major Carp leh Exotic Carp chi te an tel thu a sawi.