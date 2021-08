Serchhipah TB enna khawl hawng

Nimin tlai khan Serchhip District Hospital, National TB Control Prog-ramme hnuaia TB vei leh vei loh enna khawl CBNAAT (Cartridge Based Nucleic Acid Amplification Test) chu Dr. Laldawngliana Sailo, Chief Medical Officer, Serchhip chuan a hawng.

He hun hi Dr. Lalnunhlima Khiangte District TB Officer chuan kaihruaiin, Dr. ZD Lalmuanawma District Medical Superintendent leh Serchhipa Doctor ṭhenkhat ten an telpui a ni.

Kum 2021 January aṭanga nimin thlengin Serchhip District-ah TB vei 57 hmuhchhuah tawh niin, enkawl dam tawh mi 18 an awm a, enkawl lai mek mi 36 awmin, mi 3 an boral tawh a ni.

CBNAAT-ah hian a rualin Sample 4 test theih a ni a, darkar 2 chhungin result kimchang a pe thei a ni.

Tuna CBNAAT Lab an hawn tak hi TB bik chauh enna tura buatsaih a niin, state ṭhenkhatah chuan TB mai bakah Covid-19 leh natna dang dang chi 15 chuang en nan an hmang a ni.