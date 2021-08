Serchhipah hri kai 19 hmuchhuak

Nimin khan Serchhip khawpui chhungah chhung-kaw 7 aṭangin Covid-19 hri kai mi 19 hmuhchhuah an ni.

Nimina hri kai hmuhchhuah zinga mi 18 hi Serchhip Vengchung aṭanga hmuhchhuah niin, P&E Vengah mi pakhat hmuh-chhuah a ni bawk a, nimina hri kai hmuhchhuahte hi an taksaa natna lang chhuak deuh vek niin thudawnna chuan a sawi a, chhungkaw pakhat hi mahni in lama inenkawl (Home Isolation) tura tih niin, a bak zawng hi Covid Care Centre, Nursing School-a dah an ni.

Nimina hri kai hmuhchhuah zinga nupa pakhat chu an khua a sik avangin inentir turin an kal a, inentir hmaa sample test an neihnaah hri an kai tih hmuhchhuah an ni ta a, an contact hnaivaite chhui zuinaah midang pawh hi hmuhchhuah zui an ni ta a ni. Nimina hri kai hmuhchhuahte hi hri an kai ṭanna tak hriatchian ni lo mahse Aizawl aṭanga rawn chhote aṭanga kaichhawng niin rin a ni a, P&E Venga hmuhchhuah pawh hi Vengchunga awm ṭhin, tun hnaia P&E Venga insawn chho niin thudawnna chuan a sawi bawk.

Heti hian he thu buatsaihlai thleng hian Serchhip District-ah hri kai enkawl mek mi 37 an awm a, nimin khan Integrated Ayush Hospital, Thenzawl aṭangin mi 4 chhuahtir an ni thung a, District chhunga hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 877 an ni ta a, heng zinga mi mi 837 hian enkawlna hmun chhuahsan tawhin, thihpui mi 3 an awm tawh bawk a ni.

