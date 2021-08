State Level Skill Competition hawng

Department of Labour, Employment, Skill Development & Entrepreneurship hmalaknain World Skill Competition, 2022, Shanghai, China-a tel thei tur thlanna, State Level Skill Competition hawnna chu vawiin khan IT I Auditorium, Govt. ITI Complex-ah Lalramsanga Sailo, IRS, Secretary, Labour, Employment, Skill Development & Entrepreneurship chuan a hawng.

Hawnna inkhawm K.Lalhmingliana, Director, LESDE kaihhruaiah khuallian Lalramsanga Sailo chuan ram hmasawnna chu ram leilung hausaknaah leh hmanraw neiah a innghat vek lova, a ram mite taimakna, themthiamna, leh tumruhnaah a inghat thui hle a ni a ti a. |halai tam zawkin hna an neiha an intodelh theihna tur kawng chu Skill Development-ah hian a awm a, hemi kawngah hian rilru leh taksa zawng zawng nena beih a ngai a ni ti in skill competition-a tel turte duhsakna a hlan a ni.

Lalmuanawma, Dy. Director, LESDE chuan State Skill Competition chungchang leh a kalpui anih dan sawifiahna hun a hmang a. State Level Skill Competition hi ni 31.8.2021, zing dar 9:00 atanga neih tan tur a ni a, trade hrang hrang 12 hmangin inelna hi kalpui a ni ang. He intihsiaknaa tel thei chin hi National Skill Development Corporation-in kum bithliahin, tehfung tur hrang hrang (judging criteria) pawh Ministry of Skill Development & Entrepreneurship-in World Skills Occupational Standards hmangin a rawn duang sa vek a ni. Intihsiaknaa tel thei tur mi 59 inziak lut an awm a ni.

State Level Skill Competition-ah hian trade tin atanga tiṭha pahnih thlan chhuah an ni ang a, heng thlanchhuahte hian Regional Skill Competition-ah Mizoram ai an awh dawn a, Regional Skill Competition paltlangte hi National Level intihsiaknaah an inlan leh ang a. Chumi paltlang lehte chu India aiawhin World Skill Competition, Shanghai, China-ah an tel dawn a ni.