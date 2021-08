Southampton-in Chelsea rawlthar an hawh dawn

Sothampton chuan Chelsea rawlthar Albanian forward Armando Broja chu season tluanin loan-in an hawh dawn.

Kum 19 mi, Broja hian an ram senior team tan vawi 6 a inlan tawh a, season liam ta khan Netherlands club Vitesse-ah loan-a kelin match 34 a khelhah goal 11 a thun a, kumin nipui khan Chelsea tan kum 5 daih tur contract a ziak thar leh a, pre-season-a Blues tana a inlannaah a che ṭha thei hle a ni.

Southampton boss, Ralph Hasenhuttl chuan, “Season liam taa che ṭha tak Armando hi player ṭha tak a ni a, a chak a, a che rang bawk a, kan khelh dana khel turin a ṭhat ngei ka ring a ni,” a ti a, Broja pawhin Premier League club danga a khel thei tur chu lawmawm a tih thu sawiin, Premier League-a khelh chu plaer naupang zawkte tan experience ṭha tak a ni tih a sawi bawk.

Southampton hian Premier League-a an match hmasa berah Inrinni khian Everton hmachhawn turin an zin chhuak dawn a ni.

