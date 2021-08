Sports Minister thusawi thu dik tawklo niin sawi

Sport Minister Robert Romawia Royte-in Hnahthial-a phullem phah mek a en ṭuma project tawp tawh hnu ti thar leh anga a sawi chu thudik tawk lo a nih thu leh hna kal lai, tun thlenga hna la thawh mek a nih thu Congress party hian an sawi.

Nimin khan Congress party-in thuthar thehdarhtute an kâwm a, he huna an general secretary John Siamkunga chuan Hnahthial Field No 2-a phul lem phah mek hna hi Congress sawrkar lai, kum 2018 laihawl vel aṭanga thawh ṭan a nih thu a sawi a. Sports minister Robert Romawia Royte-in phul lem phah hi project tawp tawh tih thar leh anga a sawi chu thu dik lo a nih thu sawiin, “NEC hnuaia mi a ni a, Congress hun laia kan ûm chhuah a ni a, cheng vbc 682.90 senna tur a ni a, chuvangin hna khi kan ṭan a ni a, tun thlengin chawl loin hna kan thawk a ni,” a ti.

Central aṭanga sum hai chhuak thei nih tumin Sports and Youth Services (SYS) dept. Minister hian sum tamna lam a chuh viau nia a lan thu sawiin John Siamkunga chuan, “Kum 2020-2021 Supplementary Demand for Grants-a a lan danin thuneitu sang tak aṭangin Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) chu SYS hnuaiah dah a ni a, SYS hian a sum tamna lai an rawn chuh ta chat mai a ni,” a ti a. Minority te ṭhatna tur atana tih PMJVK chu ministry of minority hnuai a mi niin state hrang hrang minority tama distict te tan sum tam tak an ruahman ṭhin avangin sorkar laipuia zuk uma sawi chhuak ngai a nih hran loh thu a sawi a. He supplementary demand for grants hnuaia PMJVK hnuaiah pawisa Rs.10319.56 lakhs zet a awmsa niin a sawi.

Mizoram sawrkar hi sum lamah a harsat avangin CSS hnuaia project leh scheme ṭha tak tak siam nana hman tur sum a puk kual nasa hle a. Chumi avang chuan utilisation certificate pek theih loh a tamin, sawrkar laipui aṭanga pawisa lo kal tur pawh an pending vek a, chung zinga pakhat chu PMGSY hna a nih avangin hna thawktu contractor an mangang hlawm hle a, ram ro tling siamna a nih avangin sorkar hian ngaihven se, pawisa central aṭanga sanction sa hi pe chhuak vat turin congress party chuan an phut tih a sawi.

March 31, 2022 khian PMGSY phase I leh II te tihtawp a nih dawn avangin PMGSY hnuaia contractor te hna zo vat tura vauna pek an nih a, an mangng a, an hna thawh tawh running bill emaw, final bill pawh la thei lo hlir an la nih thu sawiin John Siamkunga chuan, “State sawrkarin PMGSY sum central aṭanga lo kal te chu a puk luih sak a, a pe chhuak leh mai thei si lo va, an mangang ta hle a nih hi,” tiin, tunah hian work season thla 5 emaw chauh an neih tawh avangin hna an thawh theih nan sawrkar hian an pawisa a puk sak hi pe chhuak vau turin an phut tih a sawi.

