Villareal hnehin Chelsea-in Super Cup an chawi

UEFA Super Cup inkhelah Champions League champion Chelsea chuan Europa League champion Villarreal an hneh a, a vawi hnih nan Chelsea hian Super Cup an chawi.

Chelsea-in bul an ṭan ṭha a, inkhel ṭantir aṭangin chance pawh an nei nghal a, mahse goal an thun lawk lova, minute 27-naah goal an thun ta nge nge a, Kai Havertz chu ball pek niin, German midfielder hian box chhung vel chiah vei lam aṭangin goal hmazawnah ball a pe phei a, Hakim Ziyech a lo awm, Ziyech hian harsatna awm em em lovin goal-ah a lo khung a, 1-0 a ni.

Half time hma lawkin Chelsea tana goal khungtu Ziyech a inhliama, a dar a tipelh niin a lang. Ziyech hi inkhel chhunzawm thei lovin lak chhuah a ni a, a aiah Christian Pulisic dah luh a ni.

First half-ah Villarreal-in an siphurh an sut thei lova, minute 70 chuang hret an khelhin Villarreal-in an si phurh an rul a, Antonio Rudiger pass sual chu Villarreal hian hmang ṭangkaiin, Alberto Moreno chuan box pawnah ball a chang a; Moreno hian box chhunga awm Boulaye Dia ball pe-in, Dia hian a hnunga rawn tlan Moreno tan ball a kheng lêt a, Moreno hian chiang takin goal-ah a khunga 1-1 a ni.

Hun pangngaiah hian team hnih te chuan goal an khung belh thei lo ve ve a, 1-1 a tawpin Extra Time khelh a ni. Extra Time-ah hian team hnih te aṭangin chance tha tak kan hmu ve ve a mahse goal erawh a luh belh loh avangin penalty shoot-out pet a ni.

Shoot-out ah hian Chelsea-in an pet hmasa zawka, Chelsea tana pet hmasa ber Kai Havertz chuan hlah nghalin, Asenjo-a’n a lo save sak chiang hle. Villarreal tan Gerard Moreno chuan pet hmasa berin, ani erawh hi chuan goal-ah a chan tir.

Chelsea tan hian Havertz bakah Cesar Azpilicueta, Alonso, Mason Mount, Jorginho, Pulisic leh Rudiger te chuan an pet a, Havertz chiah hian a hlah a. Villarreal tan hian Moreno bakah, Aussa Mandi, Pervis, Moi Gomez, Dani Raba,Juan Foyth leh Raul Albion chuan petin, pahnihnaa pet Mandi leh a tawp bera pet Albiol te chuan an hlah a, Chelsea hi penalty shoot-out-ah hian 6-5-in an chak ta a ni.

Chelsea manager Thomas Tuchel chuan Extra Time khelh zawh a nih dawn khan Mendy la chhuakin, khawvela goalkeeper man to ber Kepa Arrizabalaga a dah lut a, a tisual lo chiang hle a, Kepa hian Mandi leh Albiol-te penalty a save sak ve ve a, Chelsea an chak phah ta a ni.

Tuchel chuan goalkeeper an thlak chu a tlachawpa an rel a nih loh thu leh, an tum sa reng a nih thu a sawi a, “Statistics enin kan inpuahchah tha a, penalty save lamah Kepa hi statistics-ah a sang zawk. Goalkeeping coach leh analyst te’n an statistics min hmuh a, chumi hnuah player te kan sawipui leha, anni pawhin an hrethiam. Mendy pawhin a pawm thlapa, kan inbiakna a kal tluang em em a ni. Team tana tha ber tur hi a pawimawh bera, a ṭul avangin kan ti a ni a, a hlawhtling a, a lawmawm ka ti hle a ni,” a ti.

