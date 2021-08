Nimin kha International Youth Day 2021 pualin Serchhip |halai Pawl chuan nizan khan Google Meet kaltlangin hun an hmang a, he hun hi an pawl president Laldinpuia chuan kaihruaiin, resource person Dr. Lalchhuansanga Pachuau chuan “Transfor-ming Food Systems: Youth Innovations for Human and Planetary Health” tih thupui hmangin thu a sawi a, sawihona an nei chhunzawm bawk a ni.

