Swachhta Pakhwada pualin Govt. Serchhip College-ah hun hmang

Nimin khan Govt. Serchhip College hnuaia NSS Unit, Eco Club leh Swatch Bharat Sub Committee-te ṭangkawp chuan Swachhta Pakhwada, 2021 pualin hun an hmang.

He hun, Dr.Lalhmangaihzuali Ralte, Prog-ramme Officer (PO), NSS kaihhruaiah hian C.Lalram-liana, PO, NSS chuan thusawiin, faina pawimawh-zia leh College-in faina kawnga hma a sawn dante a sawi a, Plastic recycling ngaih pawimawh a ṭulzia leh mimal tinte mawhphurhna a nihnate sawiin, zirlai nau-pangte chu College an kal chhunga NSS hmalaknaa tel tam turin a sawm a ni.

Dr. Lalremsiami Hrahsel, Nodal Officer, Swachh Bharat, GSC pawhin thusawiin, College Swachh Bharat hnuaia hmalakna lo neih tawh hrang hrangte sawiin, electronic bungraw chhe tawh thehthang dan (e-waste management) mumal neih a ṭul tawhzia a sawi bawk.

He huna thusawitu dang, Laldinpuia Rokhum, Green Teacher, Eco Club, GSC chuan Eco Club pawimawhna leh hmalakna an neih ṭhin dan te sawiin, ecological balance pawi-mawhnate sawiin, hemi kawngah hian mimal tinten pawimawhna an nei ṭheuh tih a sawi a, H.Lalchhanhima, PO, NSS chuan lawm-thu sawiin hun a khâr a ni.

