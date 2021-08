Tanrual hun a ni:Chief Secretary

Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo chuan tun hi ṭanrualna hun a nih thu sawiin a ṭul chuan tuar tlan mai huama inpumkhat tlat turin mipuite a sawm.

He thu hi nimina I&PR Minister Lalruatkima nena phai lam news ziak ṭhin Mizote an kawmnaah a sawi a, Mizo mipuite chu ṭangrual tlat tura chahin Assam sawrkarin Mizoram a lut tur te tana fimkhur tura a tihna, travel advisory hlip mahse chanchin buatsaih lai thleng hian kawng a la tlang loh thu leh Mizoramah lirthei lut ala awmlo a, kawng dan chu Assam lamin an tih reng theih loh tur thu leh hlih ngei a nih tur thu a sawi a ni.

Chief Secretary chuan Mizoram sawrkar buaipui leh rilrua awm ber chu Assam rama motor kawng leh rel kawng an dan a nih thu a sawi a, Assam sawrkar nen hemi chungchangah hian an inbiak reng thu sawiin Union Home Ministry te nen pawh an inbiak reng thu a sawi a, Assam lamin hma an la mek tih chu an thudawn a nih thu a sawi a, Mizoram leh Assam-te inbiakna chu a bulṭanna chauh a la ni tih sawiin Aitlang leh hmun dang danga Police duty post an rawn siam te chu a chawp zelin sawrkarin hma a lak tur thu a sawi bawk.

Like this: Like Loading...