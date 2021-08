Football thuthang (7.8.2021)

@ Barcelona chuan Argentina forward Lionel Messi, 34, chu club-ah a châm zui dawn lo tih an sawi chuan Manchester City lamah rin loh taka a kal thut theihna kawng a inhawng. (Manchester Evening News)

@ Messi lâkluh theih a nih avang hian Manchester City-in Tottenam leh England striker Harry Kane, 27, lakluh an tumna chu a nghawng mai thei. (Express)

@ Paris St-Germain chu Messi nen hian sawi zawm nghal an ni a, mahse French khawpui hi Messi-in a pan theih zinga pakhat ve mai a ni. (Le Parisien)

@ PSG hi Ballon d’Or ṭum 6 dawng tawh la tura rinkai an ni a, mahse US lamah Major League Soccer-a khel tur pawhin a kal lo ang tih a sawi theih loh. (Mail)

@ Romelu Lukaku Chelsea lama kir tuma a inruahman mek laiin Inter Milan chairman Steven Zhang chuan Belgium striker kum 28 mi hralh tura thutlukna an siam hma-in nghah leh hlek a la duh. (Gazzetta dello Sport)

@ Chelsea chuan tunkar tawp hian Lukaku chu Stamford Bridge-a an lakkir hman an beisei a, Inter hi £95m hû leh player pe tel turin an dawr mek a ni. (Mail)

@ Arsenal chuan Lazio Argentine striker Joacquin Correa, 26, chu £17m-in an dil a, Lazio hian hei hi a tlem an ti a ni. (Corriere dello Sport)

@ Arsenal chuan English goalkeeper Aaron Ramsdale leh Norway midfielder Sander Berge-te chu Sheffield United aṭanga lakluh tumin ruahmanna an siam a, mahse kum 23 mi-te pahnih man belhkhawma £50m thehchhuah an phal chu a tam zo lo mai thei a ni. (Star)

@ France centre-back Raphael Varane, 28, chuan Real Madrid aṭanga Manchester United lama a insawnna tifel turin England a thleng tawh a, defender hian medical a neih hma-ib quarantine hun a hman zawng a ngai dawn a ni. (Fabrizio Romano)

@ Lyon’s French midfielder Houssem Aouar, 23, chu kuminah Arsenal-ah a insawn hmel loh. (Sun)

