US Open-ah Djokovic tan chance a tha dawn

Kumina US Open khelh turah Serbian top seed Novak Djokovic chu record thar siam tura Grand Slam title 21-na la tura rinkai ber a ni dawn.

Serena Williams, Roger Federer leh Rafael Nadal-te chu hliam vangin New York-ah hian an inkhel thei dawn lova, tun ṭum hi kum 1997 hnua heng mi pathum tel lova major tournament-a singles draw neih leh hmasakna ber a ni dawn a, kumina Australian Open, French Open leh Wimbledon title la tawh, Djokovic hian Flushing Meadows-a hnehna a chang leh a nih chuan tennis player dangte tih theih loh a ti thei dawn a ni.

Hetihrual hian hmeichhe lamah pawh world number one Asleigh Barty pawh title la thei tura rinkai zinga mi niin, Japan defending champion Naomi Osaka pawhin kum 4 chhunga a vawi thumna atan title chawi leh a tum dawn bawk a ni.