VAIRENGTE JOINT VC & ALL NGO’S COMMITTEE RESOLUTION

Dt 7.8.2021 zan dar 7:30 khan Mizoram lo lut tur Motor, Lailapur hmun a misual ten an lo khawih chungchangah Joint Village Council Vairengte kaihhruaina in Vairengte khua a All NGO’s hruaitute inkohkhawm hmanhmawhthlak (Emergency Committee) neih a ni a, kalkhawm te chuan a hnuaia mi ang hian lungrual takin Resolution kan passed.

Zanin a Lailapur-a Mizoram mamawh phurtu lirthei te lo lambun a nih chungchangah Lailapur mipuite mawhphurtuah kan ngai a, hemi avang hian Lailapur Mistiri leh Helper Vairengte a hna rawn thawk thin te chu kumin chhung (i.e. 31 December 2021) thleng hian Vairengte chhungah inhlawh/chhawr khap a ni a, mipuite pawh in hei hi zawm turin kan in hriattir a ni.

Vairengte a hnathawk a awm mek, Lailapur mi leh sa te chu naktuk Ni 8.8.2021 hian Vairengte chhuah san a, Lailapur a haw thla vek turin kan hriattir a che u. Mizoram leh Assam buaina chungchanga venhimna thawk tur a Central Sawrkarin Central Police Force (CRPF) a rawn dah hi keini Mizoram tan hian a him tawk lo a, an aiah hian BSF dah turin sawrkarin hma la rawh se. Vawiin tlai dar 3:30 a Silchar Mizoram House atanga Mizoram mamawh bungraw rawn phurtu escort tu ten an mawhphurhna an hlen zo lo a a zahthlak kan tiin kan dem tak zet a. Escort Party te hi Assam sawrkarin hremna na tak pek rawh se. Fake Assurance and Fake Escort petu Assam sawrkar hi mihring nunna pawh zah lova, NH 306 kawngpui a Essential Commodities leh Life savings Medicine ni 12 chhung dangtu an nih piah lamah Motor khaltutute thi thei dinhmun a dah duh tu anih avangin sawrkarna enkawl zui tlak ah kan ngai lo a, he sawrkar hi central sawrkar hian thiat in, President Rule ah dah rawh se. Mizoram a kal tur bungrua phur Escort a kal tur an awm leh a nih chuan Assam Police hi hman tawh loh ni se, Central Force ngei hman ni tawh se tha kan ti a. Silchar Liaison Officer (LO) kan thenawm te mizia hi hria in khaw en lai ngeiin Mizoram an rawn luh theih nan ruahmanna siam tawh rawh se. Zanin a Lailapur hmun a Lailapur mipuiten Mizoram bungraw phur an lo tihchhiat sak zawng zawng leh hliam tuarte hnenah Assam sawrkarin zangnadawmna pe rawh se. Lailapur huamchhungah Motor dan (Block) a awm leh chuan Lailapur khawtlang hruaitute leh mipuite mawhphurhnaah Vairengte mipuite chuan kan ngai dawn a, hetiang hi thleng nawn tawh lo turin Lailapur Mipuite kan hriattir a ni. Naktuk ni 8. 8.2021 ah hian Vairengte khawchhung a Lailapur khawmi hnathawk a la tangkhang te him dam taka an khaw lam haw rih turin kan hriattir a. Vairengte khawchhungah ah Lailapur mistiri leh Sumdawngte Kumin 2021 chhung lo lut rih lo turin kan inhriattir a. In biakna an duh erawh chuan an Panchayat ten Vairengte khawtlang hruaitute an rawn be thei ang. Assam lam hian an duh chen chen kawngpui NH 306 hi dang mahse Vairengte mipui leh khawtlang chuan harsatna kan neih tur zawng zawng pawh chhel taka tuar kan huam a ni tih hi Mizoram mipui hriat ah kan puang a, hetih lai hian Zanin a thil thleng avang hian he kawng a Mizoram mamawh lakluh hi a him lo ni a kan hriat avangin Mizoram sawrkar pawh NH 306 kaltlang hian bungrua la lut rih lo turin kan ngen a ni.

Issued by Joint VC & All NGO’s Committee

Vairengte

