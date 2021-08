Vawiinah PHE Department-in tui pump hna chawlhsan dawn

Vawiin hian Tuikum aṭanga PHE Department-in tui an pump chhuahna pipeline chu a chhiat zin loh zawkna tur a nih beiseiin Khawtetlanga an main reservoir leh Tuikum Pump house inkarah Non-Return Valve bun hna thawh an tum a, hei vang hian vawiinah Tuikum Water Treatment Plant leh Tui Pump khawlte an titawp rih dawn a ni.

Nimina Serchhip bialtu, Er. Samuel LR Ralte, Sr. SDO-in hemi chungchanga hriattirna a tihchhuahah chuan Non Return Valve (NRV) bun hna hi ni khat chhunga zo hman turin inpuahchah lawk ngaite an inpuahchahfel tawh tih a tarlang a, tukin zingkar aṭangin JCB leh Welding Machine-te nen Emergency Team leh Shift duty-ten Sr. SDO leh SO kaihhruaina hnuaiah hna an thawk ṭan nghal dawn a, NRV hi Khawtetlang leh Tuikum inkar lailiah bun an tum thu a sawi a, he hna thawh chhung hi chu tui pump hna thawh ni dawn lo mahse mipuia tui an sem erawh buailo turin ruahmanna an siam thu a tarlang a ni.

Vawiina NRV bun tur hi pipeline a chhiat zin loh phahna tur a nih beiseia enchhinna tur a ni a, tui pump chhuahna lamah nghawng a neih nasat chuan hlih leh a ngai dawn a ni.

Like this: Like Loading...