Govt. Serchhip College zirlai Mizoram pumah 8-na

Nimin khan Mizoram University chuan Undergraduate result tichhuakin exam zawng zawng zinga za zela 96.78-in an pass a, Govt. Serchhip College-a zirlai Judith Lalchanpuii chu BSc Zoology-ah Mizoram pumah 8-na a ni.

Govt. Serchhip College aṭanga Top 10-a lang, Judith Lalchanpuii D/o R. Lalduh-mawia, Bukpui hi tunhnai khan Govt. Serchhip College NSS Award 2021 hlan a ni a, GSC NSS hotute chuan tunah hian National Award an dilpui mek a ni.

MZU Undergraduate exam hi kuminah online hmanga neih a ni a, result tihchhuah hi BA, BSc leh B.Com te an ni a, 2nd semester, 4th semester leh 6th semester te result chhuakin zirlai 17,585 exam hma-chhawn zingah zirlai 17,019 ten hlawhtlinna changin zirlai 566 an vanduai a, pass zawng zawng hi zaa 96.78 an pass a ni.

A pumpui final Semester bikah hian zirlai 4462-in exam an hmachhawn a, zirlai 4117 an pass a, pass zat hi zaa 92.27 a ni a, hei hi MZU din aṭanga pass ṭhat ber ṭum a ni.

Mizoram University hnuaiah hian Undergraduate College 29 a awm a, chung zinga College 22 chu sawrkar enkawl niin, Kohhran College 4 leh mimal College 3 an inziaklut mek a ni.

Zirnaa tluang pangngai bakah hian Mizoram University hnuaiah Course 14 in ziaklut an awm a, heng zingah hian nimin vek khan Bachelor of Computer Application (BCA) result tichuah a ni a, zirlai 93 ah zirlai 77-in pass a, za zela 83.69-in an pass a, Govt. Serchhip College-a BCA zirlai exam-te chu an pass vek a ni.

Course dang, MCA, BBA leh Bachelor of Social work (BWS)-ah te hian result puan ni bawkin MCA ah zaa 93.75, BBA-ah zaa 90.91 leh BSW ah zaa 96.97 te an pass bawk a ni.

