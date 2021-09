August, 2021 chhungin Serchhip District-ah hri kai 197 hmuhchhuak

Thla hmasa, August, 2021 khan Serchhip District-ah Covid-19 sample test 5284 aṭangin hri kai mi 197 hmuhchhuah an ni.

Zothlifim-in kan chhin-chhiah danin, thla hmasa khan Serchhip District-a Covid-19 hri kai hmuh-chhuah zingah hian a tam zawk chu hmeichhia niin, 104 an ni a, mipa hri kai hmuhchhuah hi 93 an ni bawk.

Hri kai hmuhchhuah zinga a tam zawk hi Serchhip khawpui chhunga hmuh-chhuah an ni a, Serchhip khawpui chhung mi 111 hri kai hmuhchhuah a ni a, veng malah Serchhip Vengchung aṭanga hmuhchhuah tam berin, Vengchung aṭang hian hri kai mi 76 hmuh-chhuah an ni a, veng mala hmuhchhuah tamna ber dawttu chu Field Veng-ah 9 a ni a, Serchhip khawpui chhunga veng 13-ah hri kai hmuhchhuah an awm a, khawpui pawnah Thenzawl aṭangin 68 leh Chhingchhip aṭangin 12 hmuhchhuah an ni a, District chhunga hri kai hmuhchhuah zingah BSF sipai 4 an tel a, khaw dang mi Serchhipa hmuhchhuah pahnih an awm bawk a ni.

Hri kai hmuhchhuah 197 zinga 175-te hi an taksaa natna lang chhuak niin, hri kai zinga 177-te chu an hri kaina hriat (positive contact) an ni a, an hri kaina hriat loh chhui zui ngai 14 awmin, hri kai zingah state pawn aṭanga zin haw 4 bakah frontline worker pahnih an tel bawk a ni.

Thla hmasaa ni khat thil thua hri kai hmuhchhuah tam ni ber chu Serchhip Vengchunga Sample test runpui neih ni, ni 18-ah mi 22 leh ni 19-ah mi 20 hmuhchhuah an ni a, Vengchunga hri kai hmuhchhuah ṭan ni, ni 12-ah khan hri kai mi 19 hmuhchhuah an ni bawk a, hengte hi ni khat thil thua hri kai hmuhchhuah tam nite an ni.

Thla kalta khan ni 31 awmin, hri kai hmuhchhuah loh ni hi ni 4 chiah a awm a, hetah hian ni 2 chu Pathianni a nih avanga sample test neih loh ni a ni zui a ni.

Sample test hi Rapid Antigen Test (RAgT) hmanga test tam ber a ni a, thla kalta khan RAgT hmangin sample 4010 test aṭangin hri kai 173 hmuhchhuah a ni a, District Hospital-a TrueNAT Laboratory-a sample test 559 aṭangin hri kai 21 hmuhchhuah a nih bakah Zoram Medical College (ZMC)-a RT-PCR Laboratory-a sample test 715 aṭangin hri kai 3 hmuhchhuah a ni bawk.

Report kan laknaah hri kaite kum zat tarlan kim loh a awm ṭhin avangin hri veite kum zat hi kan hre vek thei lova, kan hriat theih chinah thla hmasaa hri kai zinga naupang ber chu nausen mipa thla 6 mi niin, a upa ber chu mipa kum 94 mi a ni a, hmeichhia kum 90 mi pawh hri kai hmuhchhuah zingah hian a tel a ni.

Hri kai hmuhchhuah zingah hian naupang kum 1 leh a hnuai lam hi mi 7 awmin, kum 2-10 inkar hi mi 24, kum 11-18 inkar mi 18, kum 19-30 inkar mi 30, kum 31-50 inkar mi 39, kum 51-70 inkar mi 19 leh kum 70 chung lam mi 8 an awm a ni.

Thla hmasa khan hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 163 chhuahtir an ni a, District chhunga hri kai hmuhchhuah aṭangin nunna chân an awm lo a ni.