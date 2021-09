Barty-i’n fourth round a thleng zo lo

US Open khelh mekah hmeichhe lama World number one Asleigh Barty chuan third round a paltlang zo lova, Shelby Rogers lakah a tlawm a ni.

Wimbledon champion Barty hian final set-ah 5-2-in hma a hruai zet tawh hnuah Rogers hian a pawt tla a, a tawpah Rogers hi 6-2, 1-6, 7-6 (7-5)-in a chak a, British tleirawl Emma Raducanu a hmachhawn leh dawn a, hei hi tun season-a Barty vawi riat a chak lohna chiah a ni.

Sixth seed, 2019 champion Bianca Andreescu chuan minute 67 chhung lekin Greet Minen chu 6-1, 6-2-a hnehin fourth round a thleng a, kum 21 mi, Andreescu hian last 16-ah French Open semi-finalist Maria Sakkari a hmachhawn dawn a, Sakkari hian 10th seed Petra Kvitova chu 6-4, 6-3-in a hneh a, Kvitova hian unforced error 34 ngawt a nei a ni.

Wimbledon finalist, Czech fourth seed Karolina Pliskova chuan 6-3, 6-2-in Ajla Tomljanovic a hneh a, Olympic gold medalist Belinda Bencic pawhin fourth round thleng turin 6-2, 6-4-in Jessica Pegula a hneh a, Bencic hian nikuma French Open champion Iga Swiatek a hmachhawn leh dawn a, Swiatek hian Anett Kontaveit 6-3, 4-6, 6-3-in a hneh a ni.