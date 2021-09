Be lam chi (Pulses) thar chhuahah Serchhip District-in lawmman pakhatna a dawng

Nimin (14.9.2021) khan Agriculture Department buatsaihin Agriculture Conference Hall, Aizawl-ah SEDP, 2019-20 chhunga vaimim leh be lam chingtu hlawhtlingte hnenah chawimawina hlan a ni a, Serchhip District chuan be lam chi (pulses) thar chhuahah lawmman pakhatna a dawng.

He huna khuallian C. Lalrinsanga, Agriculture Miniser chuan The Mizoram Agricultural Land Leasing bill, Assembly Session-a an pass tak kha Mizo kuthnathawktute tan liau liau a nih thu leh khawl chi hrang hrang hmanga ram neitu leh a hawhtuten dan fel tak hnuaia hlawk zawka thar chhuahna atana min kaihruai thei Dan a nih tur thu a sawi a, Ni zung chakna (PM-KUSUM) tui Pump-na hmanga thar chhuah tipung tura ṭhal buh chin hmalakna kalpui tum a nih thu sawiin Department pathum Agriculture, Irrigation & Water Resources leh Cooperation te Coordination Committee dinin luitui pump theih verify a, WRC hma lakna kalpui tum mek a nih thu Minister Pu Sangtea chuan a sawi rualin kum khat chhunga Crop hrang hrang rotation a kalpuiin thlai lam nasa taka tharchhuah tihpun nan he Solar tui pump hi hman ṭangkai a ni dawn tih a sawi bawk.

Khualzahawm Pu H.Biakzaua pawhin farmer hlawhtlingte a lawmpui thu sawiin mi dangte tan pawh a entawntlakin hna an thawk a ni, a ti a. Kawng dangah pawh kan intodelh thei a ni tih a lantir, tiin lawmpuina leh fuihna thu a sawi a ni.

Agriculture Department chuan sawrkar flagship programme Socio Economic Development Policy (SEDP) hnuaiah nikum 2020 khan Mizoramah Vaimim leh Be lam thlai thar a pun theihnan hma a la a, SEDP hnuaiah Vaimim chinna atan sum cheng nuai 212.74 hmuh a ni a, District 11 aṭangin loneitu thlan chhuahte hnenah Vaimim chintir niin, Quintal 13010.83 thar chhuah a ni a, be lam thlai chi hrang hrang Chana, Bekang, Behliang leh Bean-ṭhute chinna atana SEDP aṭanga sum hmuh cheng nuai 160.90 hmangin hma lak a ni bawk a, ram hectare 944.73 a zauah chin a ni a, Quintal 4870.33 thar chhuah a ni.

Be lam chi (Pulses) chin leh tharchhuaha lawmman pakhatna latu chu Serchhip District-ah hian ram hactare 349.04-a zauah chin a ni a, ram hactare 141.64 -a chingtu Champhai District-in lawmman Pahnihna leh hactare 60.70-a chingtu Lunglei District-in lawmman pathumna an la bawk a, be lam chi (Pulses) chi hrang hrang aṭanga thar chhhuah zat chu, Chana (Field Pea) Quintal 1778.02, Bekang (Soyabean) Quintal 1663.54, Arhar (Behliang), Quintal 962.11 leh Bean thu (Rajmash) Quintal 466.66 a ni.

SEDP hnuaiah hian Vaimim leh Be lam chi chingtute hnenah a chin dan tur leh enkawl dan tur technology te leh a scheme te chiang tak a an hriat nan Training pek a ni a. Thlai enkawl nan Knapsack Sprayer te, rannung thahna hlo leh hlo tur te pek an ni bawk a. Tin, Vaimim dah ro/phorona tur Silpaulin (low cost drying material) te, Vaimim nuaithlakna khawl (Maize Sheller) te, Digital Weighing balance , PP Bag, etc. te farmers te ngaihtuahsak an ni bawk a ni. An Vaimim tharchhuah te ram atanga Collection Centre-a phurh thlenna tur leh Ramrikawn, Animal Feed Plant thleng Transportation support pek an ni bawk a ni.

Vaimim chin leh tharchhuaha lawmman pakhatna latu chu Saitual District a ni a, ram hectare 109.26 hmunah Vaimim an ching a, Quintal 2504 an thar chhuak a, lawmman pahnihna latu Aizawl District chuan ram hectare 82.96-ah Vaimim an ching a, Quintal 1855.19 an thar a, lawmman pathumna latu Lawngtlai District chuan ram hectare 121.40 atangin Vaimim Quintal 1710.71 an thar chhuak a ni.

Vaimim chin leh thar chhuahah hian Loneitu Intelkhawm (Farmers Interset Group) tithate hnenah lawmman sem a ni bawk a. Hmarbawk zau, Zawngin leh Lungpuichawlhhmun, N.Lungpher, Saitual District ve ve te chuan lawmman pakhatna leh pahnihna an dawng a, lawmman pathumna dawngtu chu Tualleng zau, Chamring, Aizawl District a ni. Heng bakah hian District tina Vaimim ching hlawhtling leh thar tam mi pathum theuh hnenah lawmman pek an ni bawk.

Kan rama ran chaw atana kan mamawh ram pawn aṭanga man to taka kan lakluh ṭhin tam tak sutkian nan Vaimim chu a roin sengtir an ni a, ram pumah SEDP hnuaiah kum 2020 a vaimim tharchhuah zat Quintal 13010.83 aṭangin loneituten sum an lakluh chu Rs.247,20,577/- vela chhut a ni a, Vaimim thar chhuah aṭang hian eng emaw zat chu AH & Vety Deptt. Enkawl Animal feed Mill, Ramrikawn-ah hralh a ni a, engemaw zat chu an mahni khawtualah leh Private Society-ah te hralh niin, quintal 4,000 chuang lai chu anmahni hman atan an dah tha bawk.

Programme hi J.Hmingthanmawia, Secretary, Agriculture Department chuan a kaihruai a, James Lalsiamliana, Additional Director (CH Wing) chuan report pein Agriculture Director Rohmingthanga Colney chuan lawmthu sawiin hun hnung a khar a ni.