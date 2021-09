Sangau RD block-ah raltlan 886 awm tawh

Lawngtlai District-a Sangau RD Block huamchhungah raltlan chhungkua 204 Member 886 awm mek.

Myanmar tualchhung buaina vanga inhumhimna zawnga Lawngtlai District chhunga raltlan chu nimin lamah pawh Saisihchhuah aṭangin an la rawn luh belh zel a, ramri depa awm Pangkhua Branch Young Lai Association chuan raltlan rawn lutte hi chaw eitur an lo siamsak a, a theih ang angin an panna tur khua an thlen theih nan an lo buaipui a, Thawhṭanni pawh khan Pangkhuaa ṭhalai intelkhawmte chuan raltlante eitur hi an lo siamsak tawh bawk.

Myanmar aṭanga Saisihchhuah bul Chhimtuipui kâna raltlante hian Sangau leh a chhehvelah tam tak an inbenbel laiin mi tam chuan Mizoram chhung khaw hrang hrangte an pan ṭhin a, hetianga hmun hla zawk pan tur, rilṭam avanga harsatna tawk mai thei dinhmun a dingte tan hian Pangkhua YLA-techuan an tihtheih tawk tiin a thlawnin raltlan a duh apiangte tan chaw chhumsakin eitur an lo pe a ni.

Lawngtlai East bialtu MLA H.Biakzaua, Vice Chairman Agriculture Development Board chuan Sangau, Pangkhua, South Lungpher, Lungtian, Thaltlang leh Sentetfiang a raltlan awm mekte tan nimin khan Buhfai Bag 31 leh Silpaulin 50 Sangau Joint VC-te kaltlangin a hlan a, Sangau Joint VC-te chuan Sangau khawchhung Sangau-I,II,III leh IV bakah Pangkhua, Thaltlang leh Sentetfiang VC te hnenah raltlante hnena a ṭul ang zela hman ṭangkai turin Lawngtlai East bialtu MLA H.Biakzaua thilpekte hi an hlan nghal.

Hriattheih chinah Thawhṭanni khan Pangkhaw bul Saisihchhuah Chhimtuipui kâna raltlan lut hi mi 132 awmin, nimin khan raltlan lut mi 100 chuang fe an awm tawh bawk.

Myanmar tualchhung buainain ziaawm lam a pan theih loh vangin Chhimtuipui kanin Saisihchhuah aṭanga Raltlan rawn lut hi an la awm chhunzawm zel a, Myanmar ram buai tirh aṭangin nimin chhun thleng khan Sangau RD Block huamchhunga khaw hrang hrangah raltlan 886 an awm nia chhinchhiah a ni, raltlan zat hi la pungchho hret hret tur a ngaih a ni.