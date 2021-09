Covid Third Wave atan Mizoram sawrkar a inpuahchah tha tawh

Covid-19 Spokesperson for Covid-19 Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan Covid hripui Third Wave atan Mizoram sawrkar chu a inpuahchah ṭhat tawh thu a sawi.

Nikum Covid-19 hripui lentirh aṭanga mipui leh sawrkarte, NGO leh kohhran ṭanrualna chuan nasa takin rah ṭha a thlen a ni a ti a, tunlaia Covid-19 endik runpui (mass testing) an neih chu hripui ûmbo tumna ni lovin, Mizoram dinhmun diktak hriat tumna zawk a nih thu a sawi a, Covid-19 hripui hi hri thar a nih angin a lanchhuah dan leh a nihna a inthlak reng tih a sawi bawk a ni.

Nimin khan Zoram Medical college leh IDSP thuneituten MINECO Conference Centre-ah thuthar thehdarhtute an kawm a, he hunah hian Zoram Medical College-a Microbiologist Dr. Grace Lalruatfeli chuan mithiamte chuan hripui hi mipui-a a lennaah hriatchhuah vata tihdam an tum ber thu sawiin, hripui enfiahna hi chi hnih awmin – moleculer leh antigen-te an nih thu a sawi a, Moleculer chuan RT PCR/TrueNAT leh CBNaat-te an hman thu leh Antigen atan chuan Rapid Antigen Test leh FIA an hman thu a sawi bawk.

ZMC lama thuneitute chuan India rampuma hripui endikna (sample test)-ah Mizoram chu a tiṭha 10 zinga a tel thu a sawi a ni.