Local Administration Department Minister K.Lalrinliana chuan khaw hrang hrangah VC House sak tum mek a ni a ti.

Nimin (8.9.2021)-a Assembly sessiona zawhna chhangin he thu hi a sawi a, Minister chuan VC House Ministry of Panchayati Raj hnuaia Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) Scheme-ah sa zel tura rawtna siam ṭhin a ni a ti a, Financial year 2020-21 chhung atan sawrkar laipuiin VC House thar 136 leh thawmṭhat ngai 96-te chu siam tum a ni a, Financial Year 2020-21 atana fund chu Central-in an pek tlai avangin tunah VC house thar 136 leh thawmṭhat ngai 96-te chu ṭan tura hmalak mek a ni a ti.

Minister chuan Local Administration Department leh Rural Development Department thawhhonaah village council-in an hman ṭangkai tur tam tak a awm ve tih a sawi a, RD Department-in hmun hrang hranga BNRGSK Hall an sakte chu Village Council tan thil ṭangkai a nih thu a sawi bawk.