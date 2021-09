SEDP hnuaiah sangha chi a man tlawmin sem chhuak

Nimin (7.9.2021) khan Serchhip Circle huam chhunga sangha khawitu (fish farmers)-te chuan SEDP hnuai aṭangin sangha chi a tlawmin an lei.

SEDP hnuaia Serchhip District-a sangha chi a tlawma sem chhuahna hi nimin zing khan neih niin, District Fisheries Development Officer’s Office kawt, New Serchhip leh Sailiam Kawn-ahte sem chhuah a ni a, sangha chi man hi Mizoram sawrkar chuan 70% tumin, sangha khawituten 30% an tum ve thung a, sangha chi kut zungchal chen (Fingerling) pakhat hi Rs.4/- man zel a ni a, hetiang sangha chi manah hian sawrkar chuan pakhat manah Rs.2.80 (70%) a tum a, sangha khawitute hian pakhat leina atan hian Rs.1.20 (30%) an seng ve zel a ni.

Nimin zinga sangha chi sem chhuahte hi India rama sangha ṭhang duh leh vulh lâr ber berte niin, sangha chi hrang 6 – IMC – Catla, Rohu, Mrigal leh Exotic Carp – Silver Carp, Grass Carp leh Common Carp inpawlh a ni.

SEDP hnuaiah sangha chi hi Serchhip District tan nuai 6 dah niin, kar kalta Zirtawpni (3.9.21) khan E.Lungdar Circle-ah leh Thawhṭanni (6.9.2021) khan Chhingchhip Circle-ahte a thawh khat nan Sangha chite hi sem a lo ni tawh bawk a ni.