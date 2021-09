CS-in Bank-ten tam zawka Agriculture Loan a rang thei anga pe chhuak turin chah

Nimin khan State Level Bankers’ Committee (SLBC) Mizoram ṭhutkhawm chu Video Conferencing hmangin neih a ni a, he ṭhutkhawm kaihruaitu Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo, IAS chuan Thlai chinna loan pek chungchangah Bank tam takin tun thlenga hmalakna an la nei lo chu ṭha lo a tih thu sawiin Bank zawng zawngte’n tam zawka Agriculture loan a rang thei anga pe chhuak turin a chah a ni.

Nimin khan State Level Bankers’ Committee (SLBC) ṭhutkhawm Chief Secretary Pu Lalnunmawia Chuaungo, IAS kaihhruaiah hian kum 2021-22 Financial Year-a Quarter hmasa ber, April – June 2021 chhunga Mizorama Bank awmte leh Line Department hrang hrangte hna thawh thlir lêt a ni a, kum kal mek 2021-22 atana MzSRLM hnuaia NRLM scheme leh UD&PA Deptt. NULM hnuaia Self Employment Programme target duan te chu pawmpui a ni bawk.

He ṭhutkhawmah hian June 2021 thlenga Mizorama Bank awmte dinhmun tlangpui tarlan niin June 2021 thleng khan Mizoramah Bank 24 a awm a, Bank 24 ten Branch an neih zawng zawng chu 220 a ni a, Public Sector Bank Branch: 76, Private Sector Bank Branch: 35, Regional Rural Bank Branch: 89 leh Co-operative Bank Branch: 20 te a ni.

Bank te deposit hmuh belhkhawm chu Rs.vbc. 14243.22 niin Advances (Loan) an pek chhuah zat chu Rs. vbc. 6155 a ni a, an sum hmuh aṭanga loan an pek chhuah zat C.D. Ratio chu 47.45% niin Priority sector advances Rs. vbc. 307.98 niin Advance (loan) an pek zawng zawng atangin 62.99% a ni a, Agriculture Loan Rs.vbc. 54.12 pek chhuah niin loan pek chhuah zawng zawng atangin 11.07% a ni. MSME loan (Industry leh Business) Rs. vbc. 197.62 pechhuakin MSME (Industry leh Business) hnuaia loan pek chhuah hi loan pek zawng zawng atangin 40.42% a ni.

|hutkhawm kaihruaitu Chief Secretary Pu Lalnunmawia chuan, “Kum 2018-a Mizorama a rawn awm tirhin CD Ratio chu 40% vel ni tiin June, 2021 Quarter-ah 47% a ni chu Bank-te hmasawnna leh hnathawh rah a ni,” a ti a, chak zawka hmasawnna a kal theihna turin hei aia CD Ratio sang hi nei turin Bank-te chu a chah bawk a ni.

Chairman chuan Bank te chuan Socio Economic hmasawnna atan mawhphurhna nasa tak a nei a ni tih an hriat thiam a tul tih sawiin Sorkar laipuiin scheme chi hrang hrang a duante thahnem ngai taka mipuite chawikanna tur lam hawi zawnga hmalak uar thar turin a chah a, Sumdawnna lamin State hmasawnna atan nasa takin a pui thei tih sawiin sumdawn ṭanna tura a ti àwm mite puih a pawimawh thu sawiin Loan duhte chu an dilna a ṭha tâwk em tih te uluk taka lo thlira, a ṭha turte chu pui zel turin Bank-te a chah bawk a ni.