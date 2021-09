Dr. ZR Thiamsanga Best Citizens of India Award 2021 hlân

Hnathawk thate chhuichiangtu The International Publishing House chuan Dr. ZR Thiamsanga MLA chu Best Citizens of India Award 2021 chawimawina an hlan a.

He chawimawina hlantu International Publishing House chuan Dr. ZR Thiamsanga, Best Citizens of India Award an hlan chhan chawimawina thuziaka an ziak dan chuan Medical Doctor hna thawka thingtlang khaw hrang hranga awmnaah theihtawp chhuah a midang tana a hun a hman vang te, hmeichhe lam Doctor nimahse ama zirbingna lam ni lo, natna dang vei leh tuar pawh midang nunchhan nan hlawhtling taka a zai \hin vang te, hmun kilkhawr zawka awm doctor râwn ve pha lo tan Health Awareness Campaign hlawhtling taka a neih \hin vang te, MLA-a thlan tlin a nih hnuah pawh midang tana hna a thawhleh inpêkna thûk tak chu a la chhunzawm zel a vangte niin an ziak a ni.