MYC leh Serampore College-in MoU ziak

Nimin chhun dar 12:30 khan Mizoram Youth Commission, Govt. of Mizoram leh Serampore College, Kolkata, West Bengal-te chuan thalaite chawikanna tur kawngah thawhhona thuthlung an ziak. Thawhhona thuthlung hi Mizoram Youth Commission aiawhin Dr. Vanlaltanpuia, Chairman in hming a ziah hnan a, Serampore College aiawhin Dr. Vansanglura, Principal & CEO, Serampore College in hming a ziah hnan bawk a ni.

Serampore College hian khawvel hmun hrang hrangah thawhpui an neihte chu Mizo thalaiten hlawk taka an hman theihna turin he thawhhona thuthlung hmang hian hmalak tum a ni.