Football thuthang (2.9.2021)

 Real Madrid chuan euro 220m (£189m)-a Paris St-Germain forward Kylian Mbappe, 22, lei an dil thar lehnaah an hlawhtling lova. France international hian January thlaah chuan Spanish club nen hian pre-contract nei tura inbe turin zalenna a nei tawh dawn a, nakum nipuiah free transfer-in a chhuak thei dawn bawk a ni. (Goal)

 Manchester United French forward Anthony Martial chuan transfer tawp ni tlai tawh takah khan Lyon zawm theihna chance a neih chu a hnâwl. (L’Equipe)



 Martial ang lo takin Donny van de Beek,B24, chuan Old Trafford chhuahsan duh mahse Ole Gunnar Solskjaer chuan Netherlands international-in loan-a Everton zawm a tumna chu a dansak a ni. (AD)



 Tottenham-in £30m-a winger Adam Traore lei an dilna hnawlsak an nih hnuah leiban tum nawn tawh lova. Wolves chuan Spain international kum 25 mi manah hian £50m an phût a ni. (Athletic)



 Rayo Vallecano chuan Manchester United leh Chelsea striker hlui Radamel Falcao, 35, chu kum 2 contract ziahpuiin an lalut a, Colombian Falcao hian Turkish club Galatasaray nen inbiakna neiin a contract tihtawp a ni a, Italian club ṭhenkhatten sawm mahse La Liga lam pan hi a thlang ta zawk a ni. (Marca)



 Olympique Lyon chuan trasfer tawp ni khan Bayern Munich centre-back leh World Cup lo chawi tawh Jerome Boateng chu free transfer-in an lalutfel a, kum 32 mi Boateng hian French club tan hian kum 2 contract a

ziak a ni.



 France international Houssem Aouar, 23, chu Arsenal, Tottenham leh Real Madrid-ten an beisei chungin Lyon player a la ni chhunzawm zel dawn. (Sky Sport Italy)



 Crystal Palace chuan Arsenal striker Eddie Nketiah, 22, chu lakluh theih beisei viau mahse, Palace hian England Under-21 hi mimal thilah inremna an nei thei lova, Emirates-ah a la awm zui dawn ta a ni. (Star)