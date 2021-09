Football thuthang (4.9.2021)

 France defender Jules Kounde, 22, chu Chelsea lama an hralh loh avangin Sevilla lakah a thinrim hle. (Spanish Football Podcast)



 Ivory Coast defender Serge Aurier chu transfer tawp ni-a Tottenham-a a contract tihtawpsak a nih hnuah Arsenal lam pan turin an inhawng. (Sky Sports)



 Real Madrid chuan nakum nipuia Norway leh Borussia Dortmund striker Erling Braut Haaland, 21, leh France leh Paris St-Germain forward Kylian Mbappe, 22,-te lalut tura hma la turin an inpeih. (Marca)



 Real Madrid hian Manchester United aṭanga Bernabeu-a France midfielder Paul Pogba, 28, lakluh dan pawh an ngaihven. (Marca)



 Chelsea-in Haaland lakluh an tumna kawngah chawlhkar khata £825,000 hlawh pek a ngai tih hrilh an nih avangin an zuam leh chiah lo. (Mirror)



 England midfielder Declan Rice, 22, chuan nakim lama chhuah dan tur melhin West Ham-a a contract tharah release clause belh a nih thu a sawi. (90min)



 Manchester United boss Ole Gunnar Solskjaer chuan kumin nipuiah Old Trafford aṭanga chhuah tum player panga a dang. (Mirror)



 Juventus chuan Manchester United-in Portuguese forward kum 36 mi, Cristiano Ronaldo an laksak avanga Uruguay striker Edinson Cavani, 34, lakluh theihna chance an neih chu an hnawl. (Mirror)



 Barcelona’s Bosnian playmaker Miralem Pjanic, 31, chu tun season-a Besiktas lama loan-a a kalnaah a hlawh chu 60% velin a hniam dawn a, Nou Camp-a a kir leh hnuah pawh a tlem leh dawn a ni. (RAC)



 Wolves chuan kumin nipuia Tottenham-in winger Adam Traore lei an dilna ṭum hnih an hnawlsak hnuah Spain international kum 25 contract dinhmun chu ennawn turin ruahmanna an siam mek. (Birmingham.Live)