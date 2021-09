Serchhip District-ah Hri kai hmuh chhuah thar mi 28 an awm

 Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah chu an pung zel a, nimin khan hri kai thar mi 28 hmuh belh leh an ni.

Nimina hmuh belhte zinga mi 12 hi

Serchhip khawpui chhunga hmuhchhuah niin, Tuikhuah Vengah 1, Bazar Vengah 2, Field Road-ah 4, New Serchhip-ah 2, Vengchungah 1 leh Ramthlun Vengah 2-te hmuhchhuah an ni a, nimina hri kai hmuhchhuah zinga a tam zawk hi an hri kaina hriat loh, chhui zui ngai an ni a, nimina hrikai hmuhchhuah zingah hian Bazara dawr kai leh thil zuar kual ṭhinte an awm a ni.



Nimin vek khan E.Lungdar-a sample test runpui (mass testing) neihah hri kai mi 10 hmuh belh leh an ni a,

Thenzawlah mi 4 leh Chhingchhipah mi 2 hri kai hmuhchhuah thar an awm bawk a ni.

Heti hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 1086 an ni tawh a, nimin khan hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 3 chhuahtir an ni a, hengtenen hian hri kai enkawl dam tawh hi mi 963 awmin, hri kai enkawl mi 120 an awm mek a, thihpui mi 3 an awm tawh bawk.

Serchhip district (28)

*East Lungdar (10) : Mipa 5 (kum 13 – 18) leh Hmeichhia 5 (kum 2 – 41), positive contact atanga hri kai an ni a, symptom nei mi 9 an awm a ni.

*Serchhip Field Road (4) : Mipa 2 (kum 17 & 53) leh Hmeichhia 2 (kum 24 & 50), positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Thenzawl (4) : Mipa 2 (kum 14 & 25) leh Hmeichhia 2 (kum 26 & 48) an ni a. Police Training School-a mi 3 leh thenzawl khawchhunga mi 1 niin, positive contact atanga hri kai an ni a, symptom an nei vek a ni.

*Chhingchhip (2) : Mipa kum 35 mi leh Hmeichhia kum 28 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei an ni.

*New Serchhip (2) : Mipa kum 45 mi leh Hmeichhia kum 42 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai an ni a, symptom nei mi 1 a awm a ni.

*Serchhip Bazar Veng (2) : Mipa kum 27 mi leh a fanu nausen kum 1 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Serchhip Ramthlun Veng (2) : Mipa kum 51 mi leh Hmeichhia kum 44 mi, positive contact atanga hri kai mi 1 leh damlo, damdawi ina admit tur mi 1 niin, symptom an nei ve ve a ni.

*Serchhip Tuikhuah Veng (1) : Hmeichhia kum 56 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei a ni.

*Serchhip Vengchung (1) : Hmeichhia kum 27 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei a ni.