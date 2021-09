Football Transfer tawp ni-a thil thleng thenkhat

Nimin kha football transfer bazar khâr ni a ni a, he thu ziah lai thlenga transfer tawp nia thil thleng langsar zualte chu –

Juventus-ah Moise Kean a kir

Italy striker Moise Kean chuan Everton aṭangin Juventus chu kum 2 chhung atan loan-in a zawm a, Juventus hian kum 2023-ah an duh chuan kum 21 mi hi euro 28m (£24m)-in an lei thei dawn a, he indawrnaah hian bonus euro 3m (£2.5m) a keng tel a ni.

Kean hian Turin aṭanga £25m-a Everton a pan hnu kum 2-ah a chawr chhuahna Juventus-ah bawk a kir leh dawn ta a, kum 10 mi a nih lain Juventus hi a zawm a, kum 2016 khan kum 16 mi niin Juve first team tan hian a inlan tawh a, Everton a [an hma hian Juventus tan game 21 a khelh aṭangin goal 8 a thun hman a, Everton-a a awm chhung hian competition hrang hranga game 39 a khelh aṭangin goal 4 a thun a, heng zinga game 26-ah hian Premier League-ah bench aṭangin a lut a, season liam ta khan Paris St-Germain-ah loan-a chhuakin match 36 a khelhah goal 16 a thun a ni.

Old Trafford-ah Ronaldo a kir ta

Transfer tawp ni hian Cristiano Ronaldo chuan kum 10 chuang a chhuahsan hnuah Manchester United-ah a lêtfel ta a, United hian Juventus aṭanga kum 36 mi lakluhna atan hian euro 15m (£ 12.85m) an seng a, Ronaldo hian kum 2 daih tur contract a ziak a, a duh chuan kum khat dang pawtsei turin duhthlan theihna a nei a ni.

Ronaldo hian United-a a awm hmasak zawk khan jersey number 7 a ha ṭhin a, tunah chuan he number hi Edinson Cavani-a’n a chang mek a, Ronaldo hian a number ngai hi a chang leh thei ang em? i lo thlir ang.

West Ham-ah Vlasic

West Ham chuan Croatia midfielder Nikola Vlasic chu CSKA Moscow aṭangin an lalut a, Hammers hian kum 23 mi manah hian Euro 30m (£26.8m) bakah add-ons-ah Euro 9m (£7.7m) an sen a ngai dawn a, kum 5 daih contract bakah kum khat dang pawhsei theih turin an ziak a ni.

Vlasic hian Croatia tan match 26 a khel tawh a, kum 2019-a CASKA a zawm hma hian August 2017 khan Everton-in £10m sengin an lalût a, Everton tan hian match 19-ah a inlan a, CSKA0ah hian season hnih chhungin goal 33 thunin assist 21 a nei hman a, kum 2020 khan Russian Premier League Footballer of the Year atan thlan a ni nghe nghe a ni.

Henderson-a’n contract ziak belh

Liverpool captain Jordan Henderson chuan kum 2025 thleng Anfield-a châm turin contract thar a ziak a, kum 31 mi, Henderson hian a contract neih laiah hian kum 2 a la awm a, kum 10 chuang Liverpool-a a awm chhungin match 394 a khel tawh a, kum 2011-a Sunderland aṭanga Anfield-a a luh hnuah Reds tan trophy 5 a chawi hman a, kum 2020 khan Football Writer’s Association player of the year atan thlan a ni.

Norwich-in defender thar an nei

Norwich City chuan German club Schalke 04 aṭangin Turkish centre-back Ozan Kabak chu tun season chhung atan loan-in an lalut a, nakumah an duh chuan an lei zui thei dawn a ni.

Kum 21 mi Kabak hi Liverpool chuan season hmasa chawhnu lamah khan loan-in an lalut a, mahse an lei zui duh ta lo a ni.

Real Madrid an inhnukdawk

Real Madrid chuan Paris St-Germain aṭanga France forward Kylyan Mbappe, 22, lakluh tuma an dawrna aṭangin an inhnukdawk a, a chhan chu club pahnihte hi a man tura an inrem theih loh vang a ni.